Ουκρανία: Κατηγορείται για εσχάτη προδοσία η πρώην εκπρόσωπος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Η Μέντελ υπηρέτησε ως εκπρόσωπος του Ζελένσκι από το 2019 έως το 2021, στα πρώτα χρόνια της προεδρίας του. Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, ενέτεινε τις δημόσιες επικρίσεις της προς τον πρώην προϊστάμενό της, κατηγορώντας τον κυρίως για διαφθορά και αυταρχική διακυβέρνηση.

«Οι εισαγγελείς συγκέντρωσαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να γνωστοποιήσουν στην πρώην ακόλουθο Τύπου του Ουκρανού προέδρου ότι θεωρείται ύποπτη για εσχάτη προδοσία και ότι δικαιολόγησε τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», ανέφερε η εισαγγελία μέσω Telegram.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η Μέντελ «εκμεταλλεύτηκε την αναγνωρισιμότητά της και την εμπειρία της» για να μιλήσει υπέρ του επιτιθέμενου κράτους, με στόχο, όπως αναφέρεται, να απαξιώσει την Ουκρανία.

Οι ερευνητές της αποδίδουν δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες «δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης» στην Ουκρανία και η χώρα «οδεύει προς την εξαφάνιση». Την κατηγορούν επίσης ότι αναφέρθηκε σε όσους «πλουτίζουν χάρη στη συνέχιση του πολέμου», στην «πελατειακή σχέση στην πολιτική» και στη «δίωξη σε βάρος των διαφωνούντων» στην Ουκρανία.

Η εισαγγελία χαρακτηρίζει τις δηλώσεις αυτές «αφηγήσεις που συμφέρουν τη Ρωσία», οι οποίες, όπως υποστηρίζει, «ενισχύουν την απογοήτευση και αποθαρρύνουν την κοινωνία» της Ουκρανίας.

Η Μέντελ απέρριψε τις κατηγορίες με ανάρτησή της στο Telegram, εκτιμώντας ότι η διατύπωσή τους «αποδεικνύει (ότι η ίδια) έχει δίκιο».

«Αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας της έκφρασης και της βούλησης να σωθεί η Ουκρανία υπό το καθεστώς του Ζελένσκι», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι είχε ήδη επιβάλει, τον Σεπτέμβριο, μέτρα κυρίως σε βάρος της Γιούλια Μέντελ, η οποία διαμένει στο εξωτερικό.

Η 40χρονη Μέντελ παλαιότερα επαινούσε τον Ζελένσκι, αλλά τα τελευταία χρόνια αποστασιοποιήθηκε, κατηγορώντας τον ότι είναι «ο κύριος ωφελούμενος από τον πόλεμο» και «ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ειρήνη».

Παράλληλα, καταγγέλλει τη Ρωσία για την εισβολή και τις επιθέσεις της, ενώ υποστηρίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία με τη Μόσχα. Εκτιμά ότι η συνέχιση του πολέμου απειλεί την ύπαρξη της Ουκρανίας ως κράτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ