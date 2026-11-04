Αναταράξεις στις αγορές από τη νίκη των Δημοκρατικών: Πτώση σε μετοχές, δολάριο και Bitcoin

Το λεγόμενο «μπλε κύμα», όπως χαρακτηρίζεται στις ΗΠΑ η ευρεία εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών, προκάλεσε σημαντικές απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια και στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street. Παράλληλα, το δολάριο υποχώρησε, ενώ οι επενδυτές στράφηκαν στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, τα οποία θεωρούνται ασφαλέστερη επιλογή σε περιόδους αβεβαιότητας.

Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, εξέλιξη που περιορίζει τις δυνατότητες της κυβέρνησης Τραμπ να προωθήσει νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες χωρίς τη συναίνεση της αντιπολίτευσης.

Πτώση σε Wall Street και Ασία

Στις ασιατικές συναλλαγές της Τετάρτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού δείκτη S&P 500 υποχωρούσαν περίπου 1%, ενώ οι απώλειες για τον τεχνολογικό Nasdaq 100 πλησίαζαν το 2%.

Ανάλογη ήταν η εικόνα στα ασιατικά χρηματιστήρια, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να καταγράφονται στις μετοχές εταιρειών τεχνολογίας και κατασκευαστών ημιαγωγών.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei υποχώρησε σε κάποια φάση κατά περισσότερο από 3%, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi κατέγραψε επίσης σημαντικές απώλειες. Πτωτικά κινήθηκαν και άλλες αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν την έκθεσή τους σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου.

Η ανησυχία επικεντρώνεται κυρίως στο ενδεχόμενο αυστηρότερου ελέγχου των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας, ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ανάπτυξη υποδομών δεδομένων.

Οι επενδυτές φοβούνται ότι νέοι περιορισμοί θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και να επιβραδύνουν την ανάπτυξη ενός κλάδου που έχει στηρίξει σημαντικό μέρος της χρηματιστηριακής ανόδου των τελευταίων ετών.

Γιατί ανησυχεί η Wall Street

Η αλλαγή των πολιτικών ισορροπιών στην Ουάσιγκτον δημιουργεί αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις, καθώς ενδέχεται να δυσκολέψει την προώθηση φορολογικών ελαφρύνσεων, δημοσιονομικών παρεμβάσεων και άλλων πρωτοβουλιών του Λευκού Οίκου.

Παράλληλα, ο έλεγχος του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς ανοίγει τον δρόμο για εντατικότερες κοινοβουλευτικές έρευνες σχετικά με τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της απέναντι στο Ιράν, των δασμών και της μεταναστευτικής πολιτικής.

Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αντιδράσεις των αγορών δεν σημαίνουν απαραίτητα πως θα ακολουθήσει παρατεταμένη χρηματιστηριακή πτώση. Μέρος των πολιτικών εξελίξεων είχε ήδη ενσωματωθεί στις τιμές, ενώ η δυνατότητα των Δημοκρατικών να επιβάλουν νέους ομοσπονδιακούς κανόνες παραμένει περιορισμένη λόγω του προεδρικού δικαιώματος βέτο.

Κερδίζουν τα ομόλογα, υποχωρεί το δολάριο

Σε αντίθεση με τις μετοχές, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα προσέλκυσαν αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε νωρίτερα κατά επτά μονάδες βάσης, στο 4,89%, καθώς η αύξηση της ζήτησης οδήγησε υψηλότερα τις τιμές των τίτλων.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι ένα Κογκρέσο ελεγχόμενο από τους Δημοκρατικούς θα μπορούσε να περιορίσει νέες φορολογικές μειώσεις και πρόσθετες δημόσιες δαπάνες, με αποτέλεσμα να συγκρατηθούν οι ανάγκες δανεισμού της αμερικανικής κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, το δολάριο εξασθένησε έναντι σημαντικών διεθνών νομισμάτων. Το ελβετικό φράγκο και το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκαν, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν εναλλακτικές τοποθετήσεις σε ασφαλέστερα νομίσματα.

Πιέσεις και στο Bitcoin

Οι επιπτώσεις της εκλογικής αναμέτρησης έγιναν αισθητές και στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Το Bitcoin υποχώρησε πρόσκαιρα κοντά στα 75.700 δολάρια, προτού ανακάμψει προς τα 76.700 δολάρια κατά τις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Ανάλογη επιφυλακτικότητα επικράτησε και στα υπόλοιπα μεγάλα κρυπτονομίσματα.

Η αγορά ανησυχεί ότι οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, επηρεάζοντας τις προσδοκίες των επενδυτών για τον κλάδο.

Άνοδος του χρυσού, πτώση του πετρελαίου

Ανοδικά κινήθηκε ο χρυσός, ο οποίος διαπραγματευόταν κοντά στα 3.958 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς ενισχύθηκε η ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Αντίθετα, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν απώλειες, με το αμερικανικό αργό να κινείται γύρω στα 96 δολάρια το βαρέλι και το Brent κάτω από τα 104 δολάρια.

Η προσοχή των αγορών στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ, στις αποφάσεις του νέου Κογκρέσου και στις συνέπειες που μπορεί να έχει η αλλαγή των πολιτικών ισορροπιών για τη δημοσιονομική και οικονομική πολιτική των ΗΠΑ.

Παρά τις σημαντικές διακυμάνσεις, οι αναλυτές δεν αντιμετωπίζουν ακόμη τις κινήσεις ως γενικευμένο πανικό. Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο οι πολιτικές αλλαγές θα επηρεάσουν ουσιαστικά τα εταιρικά κέρδη, τις επενδύσεις και την πορεία της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.