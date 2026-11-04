Όρμπαν: Οι μυστικές υπηρεσίες της κομμουνιστικής Ουγγαρίας επιχείρησαν να με στρατολογήσουν

Μαζί με τις δηλώσεις του δημοσιοποίησε έγγραφα των τότε μυστικών υπηρεσιών, τα οποία χρονολογούνται από το 1982 και τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1980.

«Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της στρατιωτικής μου θητείας, προσπάθησαν να με στρατολογήσουν, αλλά αρνήθηκα, οπότε η προσπάθεια αποδείχθηκε ανεπιτυχής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ακόμη ότι οι αρχές είχαν θέσει στο στόχαστρο όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τη σύζυγό του, καθώς και πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόταν στην αντιπολίτευση.

Όπως ανέφερε, οι παρακολουθήσεις περιλάμβαναν τη χρήση πληροφοριοδοτών και την τοποθέτηση συσκευών υποκλοπής τόσο σε επαγγελματικούς χώρους όσο και σε κατοικίες.

Σύμφωνα με τον Όρμπαν, συσκευές παρακολούθησης είχαν εγκατασταθεί ακόμη και στα υπνοδωμάτιά τους.

Στη δημοσιότητα χιλιάδες φάκελοι της κομμουνιστικής περιόδου

Οι αποκαλύψεις του Βίκτορ Όρμπαν έγιναν ενόψει της έναρξης δημοσιοποίησης μεγάλου αριθμού αρχείων που διατηρούσαν οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ουγγαρίας κατά την κομμουνιστική περίοδο.

Από την Τετάρτη, οι πολίτες θα μπορούν να αναζητούν πληροφορίες μέσα από δημόσια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία θα περιλαμβάνονται δεκάδες χιλιάδες αστυνομικοί φάκελοι, καθώς και στοιχεία για πληροφοριοδότες και συνεργάτες των τότε κρατικών υπηρεσιών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προεκλογικές δεσμεύσεις του σημερινού πρωθυπουργού, Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία μετά τις εκλογές του Απριλίου, τερματίζοντας τη 16χρονη διακυβέρνηση του Όρμπαν.

Στόχος της κυβέρνησης Μαγιάρ είναι να καταστήσει προσβάσιμο το ιστορικό υλικό, το οποίο φυλάσσεται σε εκτεταμένο υπόγειο αρχείο στη Βουδαπέστη, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερωθούν για τη δράση των μηχανισμών παρακολούθησης του προηγούμενου καθεστώτος.

Για δεκαετίες περιορισμένη η πρόσβαση στα αρχεία

Παρότι το κομμουνιστικό καθεστώς στην Ουγγαρία κατέρρευσε το 1989, η πλήρης δημοσιοποίηση των αρχείων των μυστικών υπηρεσιών παρέμενε σε εκκρεμότητα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η διαδικασία καθυστέρησε εξαιτίας της απουσίας πολιτικής βούλησης από διαδοχικές κυβερνήσεις, ενώ μέχρι σήμερα η πρόσβαση των πολιτών ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη.

Συγκεκριμένα, πέραν των ερευνητών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να ζητήσουν να εξετάσουν μόνο τους προσωπικούς τους φακέλους ή εκείνους στενών συγγενικών τους προσώπων.

Με τη λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η αναζήτηση θα είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά την περίοδο 1956-1989 είχαν καταγραφεί στην Ουγγαρία περίπου 55.000 μυστικοί συνεργάτες των κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Με πληροφορίες από Reuters