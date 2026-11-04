Γλυπτά του Παρθενώνα: «Όχι» της βρετανικής κυβέρνησης σε αλλαγή του νόμου για την επιστροφή τους

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ανεξάρτητος κόμης του Κλάνκαρτι ζήτησε από την κυβέρνηση να διευκρινίσει κατά πόσο έχει εξετάσει τις προτάσεις που αφορούν την οριστική επιστροφή των Γλυπτών, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο.

Απαντώντας, η υφυπουργός Πολιτισμού, βαρόνη Τουάικρος, ανέφερε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί κυβερνητική αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις επαφές μεταξύ του Βρετανικού Μουσείου και Ελλήνων υπουργών, με στόχο την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής διευθέτησης.

Δεν σχεδιάζεται τροποποίηση του νόμου του 1963

Κατά τη συζήτηση, ο κόμης του Κλάνκαρτι υποστήριξε ότι τα Γλυπτά αποτελούν ενιαίο καλλιτεχνικό σύνολο και έθεσε το ζήτημα της επανένωσής τους μέσα από μια σύγκριση με την «Γκερνίκα» του Πάμπλο Πικάσο.

Όπως ανέφερε, εάν ο συγκεκριμένος πίνακας είχε διαχωριστεί και τα τμήματά του εκτίθεντο σε διαφορετικά μουσεία, θα υπήρχαν έντονες αντιδράσεις και αιτήματα για την επανένωσή του. Διερωτήθηκε, επομένως, γιατί δεν θα έπρεπε να ισχύει η ίδια προσέγγιση για το έργο του Φειδία.

Ο ίδιος εισηγήθηκε μια περιορισμένη αλλαγή στον British Museum Act 1963, προκειμένου να δοθεί στο Βρετανικό Μουσείο η δυνατότητα να αποφασίσει για την επιστροφή των Γλυπτών.

Ωστόσο, η βαρόνη Τουάικρος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν προγραμματίζει επανεξέταση της συγκεκριμένης νομοθεσίας, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία δεν περιλαμβάνεται στο κυβερνητικό νομοθετικό πρόγραμμα, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην Ομιλία του Βασιλιά.

Παρότι αναγνώρισε ότι το Βρετανικό Μουσείο λειτουργεί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση, παραδέχθηκε ότι οι αποφάσεις του υπόκεινται στους περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.

Διαφωνίες για την επιστροφή των Γλυπτών

Οι παρεμβάσεις στη Βουλή των Λόρδων ανέδειξαν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το ενδεχόμενο επιστροφής των Γλυπτών.

Ο Συντηρητικός υποκόμης Χέιλσαμ εξέφρασε την αντίθεσή του, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για πλήθος άλλων αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αντικειμένων που βρίσκονται σε μουσεία εκτός των χωρών προέλευσής τους.

Από την πλευρά του, ο Εργατικός λόρδος Νταμπς ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με το εάν η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο ή εάν απαιτείται νέα νομοθετική παρέμβαση.

Η υφυπουργός παρέπεμψε στις διατάξεις του νόμου του 1963, οι οποίες επιτρέπουν την οριστική απομάκρυνση αντικειμένων από τις συλλογές του Βρετανικού Μουσείου μόνο υπό εξαιρετικά περιορισμένες προϋποθέσεις.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Φιλελεύθερος Δημοκράτης λόρδος Άντινγκτον, ο οποίος αναφέρθηκε στη συμφωνία προσωρινού δανεισμού της Ταπισερί της Μπαγιέ από τη Γαλλία στη Βρετανία.

Ο ίδιος διερωτήθηκε εάν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μια αντίστοιχη διαδικασία και κατά πόσο η κυβέρνηση θα διέθετε κοινοβουλευτικό χρόνο για νομοθετικές αλλαγές, εφόσον επιτυγχανόταν συμφωνία με την Ελλάδα.

Η βαρόνη Τουάικρος απάντησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, προσθέτοντας ότι το Βρετανικό Μουσείο καταβάλλει προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης εντός των σημερινών νομικών περιορισμών.

Η πρόταση δανεισμού και το ζήτημα της κυριότητας

Η βρετανική πλευρά εξακολουθεί να εξετάζει ως πιθανή διευθέτηση τον δανεισμό των Γλυπτών στην Ελλάδα.

Ωστόσο, όπως επανέλαβε η υφυπουργός, μια τέτοια συμφωνία προϋποθέτει την αναγνώριση της βρετανικής κυριότητας από την ελληνική πλευρά και τη δέσμευση ότι τα Γλυπτά θα επιστραφούν μετά τη λήξη του δανεισμού.

Η συγκεκριμένη προϋπόθεση αποτελεί σημείο διαφωνίας, καθώς η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει την κυριότητα των Γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο.

Ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στην προοπτική δανεισμού εμφανίστηκε η Εργατική βαρόνη Τσακραμπάρτι, η οποία συνέκρινε την υπόθεση με το ενδεχόμενο αφαίρεσης αντικειμένων από τα βρετανικά Κοσμήματα του Στέμματος.

Υποστήριξε ότι, εάν είχε συμβεί κάτι ανάλογο, η Βρετανία δύσκολα θα αποδεχόταν μια συμφωνία προσωρινού δανεισμού ως λύση.

Ακολούθως, ο ανεξάρτητος λόρδος Ρίκετς έθεσε το ζήτημα της επιστροφής της Ταπισερί της Μπαγιέ στη Γαλλία μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού της.

Η βαρόνη Τουάικρος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση παραμονής της στη Βρετανία, χρησιμοποιώντας μάλιστα τη χαρακτηριστική έκφραση ότι κάτι τέτοιο θα γινόταν μόνο «πάνω από το πτώμα μου».

Αναφορές στο Μουσείο της Ακρόπολης

Υπέρ της ελληνικής θέσης τοποθετήθηκε και η βαρόνη Τζόουνς του Μούλσκομπ, από το Κόμμα των Πρασίνων, η οποία έχει εργαστεί ως αρχαιολόγος.

Αναφέρθηκε στα σημεία του Παρθενώνα από τα οποία απουσιάζουν τα Γλυπτά, υποστηρίζοντας την ανάγκη αποκατάστασης της ενότητας του μνημείου.

Αντίστοιχα, η βαρόνη Χουσεΐν-Ετζέ, των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή των Γλυπτών εδώ και δεκαετίες, επισημαίνοντας ότι διαθέτει το ειδικά σχεδιασμένο Μουσείο της Ακρόπολης για τη φιλοξενία τους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Βρετανικό Μουσείο διατηρεί στις αποθήκες του μεγάλο αριθμό αντικειμένων, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εκθεσιακά.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι τοποθετήσεις αυτές δεν διαφοροποίησαν την κυβερνητική θέση, με την υφυπουργό Πολιτισμού να επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός αλλαγής του νόμου.

Παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της επανένωσης

Η βαρόνη Τουάικρος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και η Βρετανία διατηρούν ισχυρούς δεσμούς, οι οποίοι στηρίζονται στην κοινή ιστορία και σε κοινές αξίες, επιμένοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να προωθήσει νομοθετική πρωτοβουλία για τη μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών.

Στο παρελθόν, ο σημερινός Βρετανός πρωθυπουργός είχε εκφραστεί υπέρ της επιστροφής τους χωρίς όρους και είχε συμμετάσχει σε προσπάθεια τροποποίησης του νόμου του 1963. Μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας, ωστόσο, παρέπεμψε τη διαχείριση του ζητήματος στο Βρετανικό Μουσείο.

Οι συνομιλίες για την εξεύρεση συμφωνίας παραμένουν σε εκκρεμότητα, με το ζήτημα της κυριότητας να εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εμπόδιο για την επίτευξη διευθέτησης.

Πηγή: ΕΡΤ