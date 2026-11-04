Apple και Alibaba ενώνουν δυνάμεις: Το Qwen AI έρχεται στα iPhone

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alibaba, η νέα λειτουργία θα είναι διαθέσιμη από σήμερα, 4 Νοεμβρίου, για δοκιμαστική χρήση μέσω της τελευταίας έκδοσης iOS beta για προγραμματιστές. Η ευρύτερη διάθεσή της στους χρήστες στην Κίνα προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο, με την επίσημη κυκλοφορία του iOS 27.3.

Μέσω της συνεργασίας, οι δυνατότητες του Qwen AI θα ενσωματωθούν απευθείας στο λειτουργικό σύστημα της Apple, επιτρέποντας στους Κινέζους χρήστες να αξιοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορες καθημερινές λειτουργίες των συσκευών τους.

Ειδικότερα, το μοντέλο θα υποστηρίζει λειτουργίες της Siri, εργαλεία σύνταξης και επεξεργασίας κειμένων, καθώς και εφαρμογές Visual Intelligence. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες θα μπορούν να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία και επεξεργασία γραπτού περιεχομένου, αλλά και για την ανάλυση και επεξεργασία εικόνων.

Η ενσωμάτωση του Qwen στο Apple Intelligence αφορά την κινεζική αγορά, με τις νέες δυνατότητες να αναμένεται να διατεθούν στους χρήστες μέσω της προγραμματισμένης αναβάθμισης του λειτουργικού συστήματος.

Πηγή: Πρώτο Θέμα