ΗΠΑ: Ο Ελληνοαμερικανός Κρις Πάππας εξελέγη γερουσιαστής στο Νιου Χάμσαϊρ – Σημαντική νίκη για τους Δημοκρατικούς

Σύμφωνα με το Associated Press, η νίκη του 46χρονου Δημοκρατικού διασφαλίζει ότι η συγκεκριμένη έδρα παραμένει υπό τον έλεγχο του κόμματος, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για τους συσχετισμούς δυνάμεων στη Γερουσία.

Ο Πάππας θα διαδεχθεί τη Δημοκρατική γερουσιαστή Τζιν Σαχίν, η οποία αποχωρεί έπειτα από 18 χρόνια στη Γερουσία, έχοντας αποφασίσει να μην διεκδικήσει νέα θητεία.

Η αναμέτρηση στο Νιου Χάμσαϊρ είχε προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί επιδίωκαν να αποσπάσουν την έδρα από τους Δημοκρατικούς. Ο αντίπαλος του Πάππας, Τζον Σουνούνου, είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στη Γερουσία, προτού ηττηθεί από τη Σαχίν το 2008.

Ποιος είναι ο Κρις Πάππας

Ο Κρις Πάππας γεννήθηκε το 1980 στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ και προέρχεται από οικογένεια ελληνικής καταγωγής, με μακρά παρουσία στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα.

Η οικογένειά του διατηρεί από το 1917 εστιατόριο στο Μάντσεστερ, με τον ίδιο να έχει εργαστεί στην οικογενειακή επιχείρηση κατά τα νεανικά του χρόνια.

Πριν εκλεγεί στο Κογκρέσο, υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις της πολιτειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Από το 2019 εκπροσωπούσε την 1η εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχοντας εξασφαλίσει τέσσερις διαδοχικές θητείες.

Πολιτικά τοποθετείται στη μετριοπαθή πτέρυγα των Δημοκρατικών, ενώ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ιδιαίτερα για την οικονομική πολιτική, την αύξηση του κόστους ζωής και τον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Πάππας επιχείρησε να συνδέσει τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του με τις επιλογές του Αμερικανού προέδρου, παρουσιάζοντας την αναμέτρηση ως σύγκρουση ανάμεσα στα συμφέροντα του Νιου Χάμσαϊρ και την πολιτική του Λευκού Οίκου.

Η εκλογή του έχει και ιστορική διάσταση, καθώς γίνεται ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εξασφαλίζει έδρα στην αμερικανική Γερουσία.

Η επικράτησή του εντάσσεται στις σημαντικές εκλογικές επιτυχίες των Δημοκρατικών, οι οποίοι επιχειρούν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου και να περιορίσουν την πολιτική ισχύ του Ντόναλντ Τραμπ κατά το δεύτερο μισό της προεδρικής του θητείας.

Πηγές: Associated Press, Reuters, The Guardian.