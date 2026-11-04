Γράφεται ιστορία στις ΗΠΑ: Η Κίσα Λανς Μπότομς είναι η πρώτη Αφροαμερικανή που εκλέγεται κυβερνήτης

Η 56χρονη Δημοκρατική, πρώην δήμαρχος της Ατλάντα, επικράτησε του Ρεπουμπλικανού επιχειρηματία Ρικ Τζάκσον στην Τζόρτζια, σύμφωνα με το Associated Press, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη για το κόμμα της σε μια από τις πλέον αμφίρροπες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επικράτησή της σηματοδοτεί παράλληλα την επιστροφή των Δημοκρατικών στην κυβερνητική ηγεσία της Τζόρτζια για πρώτη φορά από τις εκλογές του 1998. Η Μπότομς θα διαδεχθεί τον Ρεπουμπλικανό Μπράιαν Κεμπ, ο οποίος ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του και δεν είχε δικαίωμα να διεκδικήσει τρίτη.

Επικράτησε παρά τα εκατομμύρια του αντιπάλου της

Η νίκη της Μπότομς αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία και λόγω των τεράστιων χρηματικών ποσών που δαπανήθηκαν στην προεκλογική εκστρατεία.

Ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός της, δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας στον τομέα της υγείας, διέθεσε περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια από την προσωπική του περιουσία για την προεκλογική του προσπάθεια.

Ο Τζάκσον είχε εξασφαλίσει τη στήριξη τόσο του απερχόμενου κυβερνήτη Μπράιαν Κεμπ όσο και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του επικεντρώθηκε στη φορολογία, τη δημόσια ασφάλεια και την κριτική της θητείας της Μπότομς στον δήμο της Ατλάντα.

Από την πλευρά της, η Δημοκρατική υποψήφια έδωσε έμφαση στην ακρίβεια, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση και την εκπαίδευση. Μεταξύ των βασικών προεκλογικών της δεσμεύσεων περιλαμβάνονται η επέκταση του προγράμματος Medicaid, η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 15 δολάρια την ώρα και η αναθεώρηση της αυστηρής νομοθεσίας της πολιτείας για τις αμβλώσεις.

Από τη δημαρχία της Ατλάντα στον Λευκό Οίκο

Η Κίσα Λανς Μπότομς γεννήθηκε το 1970 στην Ατλάντα και είναι κόρη του μουσικού της σόουλ Μέιτζορ Λανς.

Σπούδασε επικοινωνία στο Florida A&M University και νομικά στο Georgia State University, ενώ εργάστηκε ως δικηγόρος και δικαστής πριν ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική.

Το 2009 εξελέγη στο δημοτικό συμβούλιο της Ατλάντα και το 2017 κέρδισε τις δημοτικές εκλογές, αναλαμβάνοντας καθήκοντα δημάρχου τον Ιανουάριο του 2018. Παρέμεινε στη θέση μέχρι το 2022.

Στη συνέχεια εντάχθηκε στην κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, αναλαμβάνοντας καθήκοντα ανώτερης συμβούλου και επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Συμμετοχής του Λευκού Οίκου.

Κατά την προεκλογική περίοδο εξασφάλισε τη στήριξη του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, με τον οποίο πραγματοποίησε κοινή συγκέντρωση, καθώς και του Δημοκρατικού γερουσιαστή Τζον Όσοφ, ο οποίος επίσης επανεξελέγη στην Τζόρτζια.

Μια ιστορική πρωτιά

Η εκλογή της Μπότομς αποτελεί ιστορικό ορόσημο για την εκπροσώπηση των Αφροαμερικανών γυναικών στην αμερικανική πολιτική.

Παρά τη μακρά παρουσία τους στο Κογκρέσο, στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε άλλες αιρετές θέσεις, καμία Αφροαμερικανή γυναίκα δεν είχε καταφέρει μέχρι σήμερα να εκλεγεί κυβερνήτης κάποιας από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ.

Η Τζόρτζια είχε μέχρι σήμερα αποκλειστικά άνδρες κυβερνήτες, ενώ η επικράτηση της Μπότομς σηματοδοτεί ταυτόχρονα την εκλογή της πρώτης γυναίκας και του πρώτου Αφροαμερικανού στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα.

Η νίκη της έρχεται μετά τις δύο αποτυχημένες προσπάθειες της επίσης Αφροαμερικανής Δημοκρατικής Στέισι Έιμπραμς, η οποία είχε διεκδικήσει την κυβερνητική θέση της Τζόρτζια το 2018 και το 2022.

Πηγές: Associated Press, Reuters, CBS News, The Guardian