Ισπανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Μεταφορών για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Παραιτήθηκε σήμερα ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε υπό το βάρος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 69 άτομα.

«Ένας υπουργός Μεταφορών σε μια χώρα όπως η Ισπανία δεν μπορεί να παραμείνει στο αξίωμά του μετά από δύο ατυχήματα σε λιγότερο από ένα χρόνο», δήλωσε ο υπουργός κατά τη διάρκεια ακρόασης στο ισπανικό κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την El País, κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης και έντονης συζήτησης στο κοινοβούλιο, ο Πουέντε υπενθύμισε ότι η κυβέρνησή του είχε ξεκινήσει ένα σχέδιο εκσυγχρονισμού ύψους 780 εκατομμυρίων ευρώ και επανέλαβε τις αμφιβολίες του για την απόφαση του κέντρου ελέγχου Adif να επιτρέψει στο τρένο υψηλής ταχύτητας AVE που εμπλέκεται στο ατύχημα της Urda (Τολέδο) να επαναλάβει την κανονική λειτουργία του, παρά την αποτυχία του συστήματος ασφαλείας LZB, δεδομένου ότι ένα τρένο Iryo είχε σταματήσει λίγο αργότερα στη γραμμή.

Νωρίτερα, η Έστερ Μουνιόθ από το Λαϊκό Κόμμα PP, είχε αντιταχθεί στον υπουργό, λέγοντας ότι η ευθύνη του «δεν είναι να εξηγήσει θανατηφόρα ατυχήματα» αλλά να τα αποτρέψει.

Το κόμμα Sumar είχε επίσης ζητήσει την παραίτησή του, αν και διευκρίνισε ότι δεν τον θεωρούν υπεύθυνο για το ατύχημα.

Το ατύχημα έχει στοιχίσει τη ζωή σε 69 ανθρώπους και έχει προκαλέσει περίπου 200 τραυματισμούς, εκ των οποίων οι 40 εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με την ομάδα των αστυνομικών και των ιατροδικαστών στην οποία ανατέθηκε η αναγνώριση των θυμάτων, 54 υπήκοοι Ισπανίας και 15 αλλοδαποί έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

Πηγή: cnn.gr