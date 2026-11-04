Η περίφημη «βελόνα» των New York Times δείχνει διπλή νίκη των Δημοκρατικών σε Γερουσία και Βουλή

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εκλογικού μοντέλου της αμερικανικής εφημερίδας, οι πιθανότητες των Δημοκρατικών να εξασφαλίσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου ξεπερνούν το 95%, όπως μεταδίδει το Barron's, επικαλούμενο την εικόνα της «βελόνας» το βράδυ της Τρίτης, ώρα ΗΠΑ.

Η συγκεκριμένη ένδειξη αποτελεί πρόβλεψη που βασίζεται στα μέχρι στιγμής εκλογικά αποτελέσματα και σε στατιστικές εκτιμήσεις και όχι επίσημη ανακοίνωση νίκης.

Η εικόνα αυτή διαμορφώνεται καθώς οι Δημοκρατικοί καταγράφουν σημαντικές εκλογικές επιτυχίες σε κρίσιμες πολιτείες. Στη Βόρεια Καρολίνα, ο πρώην κυβερνήτης Ρόι Κούπερ εξασφάλισε μία έδρα στη Γερουσία που μέχρι σήμερα κατείχαν οι Ρεπουμπλικανοί, ενώ στην Τζόρτζια επανεξελέγη ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ.

Παράλληλα, ο Ελληνοαμερικανός Κρις Πάππας επικράτησε στο Νιου Χάμσαϊρ, διατηρώντας την έδρα υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρατικοί έχουν επίσης αποσπάσει έδρες από τους Ρεπουμπλικανούς στη Βόρεια Καρολίνα και το Νιου Τζέρσεϊ, ενισχύοντας την προσπάθειά τους να ανακτήσουν την πλειοψηφία.

Μια ενδεχόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή των πολιτικών ισορροπιών στην Ουάσινγκτον, περιορίζοντας τη δυνατότητα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προωθεί τη νομοθετική του ατζέντα κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του.

Παράλληλα, θα έδινε στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να αναλάβουν την ηγεσία κοινοβουλευτικών επιτροπών και να προχωρήσουν σε έρευνες για τις αποφάσεις και τις ενέργειες της κυβέρνησης.

Πάντως, παρά τις ισχυρές ενδείξεις που καταγράφει το εκλογικό μοντέλο των New York Times, το Associated Press δεν έχει ακόμη ανακηρύξει νικητή στον συνολικό έλεγχο των δύο σωμάτων, καθώς η καταμέτρηση συνεχίζεται σε κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες και πολιτείες.

Πηγές: New York Times