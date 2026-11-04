«Ο Τραμπ τα έδωσε όλα»: Ο Λευκός Οίκος προετοιμάζει το αφήγημα της ήττας - Το non paper προς κυβερνητικά στελέχη για τις εκλογές

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Axios, ο Λευκός Οίκος διένειμε σε στελέχη της κυβέρνησης και εξωτερικούς υποστηρικτές ένα εσωτερικό ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η συμβολή του Αμερικανού προέδρου στην προεκλογική προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών.

Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι «κανείς δεν εργάστηκε σκληρότερα από τον Πρόεδρο Τραμπ», με το έγγραφο να απαριθμεί τις προεκλογικές συγκεντρώσεις και τις τηλεφωνικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε.

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς πραγματοποίησαν περισσότερες από 50 προεκλογικές συγκεντρώσεις από το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών τον Σεπτέμβριο, ενώ υποστηρίζεται ότι το κόμμα βρίσκεται σε καλύτερη εκλογική θέση σε σύγκριση με τέσσερις εβδομάδες προηγουμένως.

Το μήνυμα πίσω από το non paper

Κατά το Axios, η σημασία της κίνησης έγκειται στο γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να καταστήσει σαφές πως ο Τραμπ έχει ήδη κάνει όσα μπορούσε για να βοηθήσει τους υποψηφίους του κόμματός του.

Η επιχειρηματολογία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι Ρεπουμπλικανοί αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να χάσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, γεγονός που θα περιόριζε σημαντικά τις δυνατότητες του Αμερικανού προέδρου να προωθήσει τη νομοθετική του ατζέντα κατά τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας του.

Το έγγραφο δεν περιορίζεται, πάντως, στην προεκλογική δραστηριότητα του Τραμπ. Παρουσιάζει την πρώτη διετία της κυβέρνησής του ως την πλέον επιτυχημένη στην ιστορία, επικαλούμενο την πολιτική της στο μεταναστευτικό, την εγκληματικότητα και την οικονομία.

Παράλληλα, υιοθετεί ιδιαίτερα επιθετική ρητορική εναντίον των Δημοκρατικών, τους οποίους αποκαλεί υποτιμητικά «Dumocrats», ενώ παρουσιάζει την εκλογική αναμέτρηση ως σύγκρουση μεταξύ της κοινής λογικής και των κομμουνιστών.

Στο στόχαστρο του εγγράφου βρίσκονται επίσης έξι υποψήφιοι των Δημοκρατικών, εναντίον των οποίων διατυπώνονται σφοδρές επιθέσεις.

Το σημείωμα ολοκληρώνεται με προτροπή προς τους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες, χρησιμοποιώντας αντικομμουνιστική και αντιτζιχαντιστική ρητορική.

Προετοιμασίες και για την επόμενη ημέρα

Η δημοσιοποίηση του εγγράφου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη εξετάσει σενάρια διακυβέρνησης χωρίς τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με ξεχωριστό δημοσίευμα του Reuters την 1η Νοεμβρίου, ανώτατοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου προετοιμάζονται εδώ και μήνες για το ενδεχόμενο οι Δημοκρατικοί να αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν εξεταστεί τρόποι συνέχισης της κυβερνητικής πολιτικής μέσω εκτελεστικών αποφάσεων, ιδιαίτερα σε ζητήματα μετανάστευσης, δασμών, στεγαστικού κόστους και ομοσπονδιακών δαπανών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικών ερευνών σε βάρος της, εφόσον οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τη δυνατότητα να ελέγχουν κρίσιμες επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν ότι, πέρα από την εκλογική μάχη, στον Λευκό Οίκο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη προετοιμασία για τις πολιτικές και θεσμικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια αλλαγή των συσχετισμών στο Κογκρέσο.

Πηγή: Axios