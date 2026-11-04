Στην Ισπανία ο Ζελένσκι για συνομιλίες με Σάντσεθ και άλλους ηγέτες

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ο Ζελένσκι εμφανίζεται να αποβιβάζεται από το αεροσκάφος του και να γίνεται δεκτός στην Ισπανία. Ο ίδιος δήλωσε ότι προγραμματίζει επίσης συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους, ενόψει των τριμερών συνομιλιών την επόμενη εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, στις οποίες θα συμμετάσχει και η Ρωσία.

«Τις επόμενες ημέρες, έχουν επίσης προγραμματιστεί επαφές με την αμερικανική πλευρά», έγραψε ο Ζελένσκι. «Συντονιζόμαστε με τους εταίρους μας για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων σε θέματα ασφαλείας και στα επόμενα βήματα προς την ειρήνη», πρόσθεσε.

Ο απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα φέρουν σε επαφή αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι, στις 10 και 11 Νοεμβρίου. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να συζητηθούν ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία, οι συμφωνίες για την ασφάλεια στη μεταπολεμική περίοδο και η αποκλιμάκωση της έντασης.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι συνομιλίες του στη Μαδρίτη θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας που χρειάζεται η Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, ενόψει και του χειμώνα.

Το γραφείο του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν αύριο.

Πριν αναχωρήσει αεροπορικώς για την Ισπανία, ο Ουκρανός Πρόεδρος είχε συνομιλίες στη Γερμανία.

Πηγή: ΚΥΠΕ