Την πρώτη του αντίδραση στα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα είχαν επικρατήσει με μεγάλη διαφορά εάν ο ίδιος βρισκόταν στα ψηφοδέλτια.
Ο Τραμπ έβαλε την ουρά στα σκέλια: «Χάσαμε επειδή δεν ήμουν στα ψηφοδέλτια - θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς»
Στην απουσία του από τα ψηφοδέλτια αποδίδει ο Αμερικανός πρόεδρος τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών, ενώ εμφανίζεται διατεθειμένος να συνεργαστεί με τους πολιτικούς του αντιπάλους, καθώς διαμορφώνονται νέοι συσχετισμοί στο Κογκρέσο.
«Δεν ήμουν στα ψηφοδέλτια και αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει με σαρωτική διαφορά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, καθώς τα εκλογικά αποτελέσματα άρχισαν να καταγράφουν σημαντικές επιτυχίες των Δημοκρατικών.
Σύμφωνα με το Axios, η τοποθέτηση του Τραμπ ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία διαμορφωνόταν εικόνα εκλογικών απωλειών για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με τους Δημοκρατικούς να διεκδικούν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και να καταγράφουν κέρδη στη Γερουσία.
Παράλληλα, σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «απολύτως πρόθυμος να αποδεχθεί» τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών.
Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επίσης ανοικτός στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τους Δημοκρατικούς, εφόσον οι νέοι συσχετισμοί στο Κογκρέσο καταστήσουν αναγκαία τη συνεννόηση μεταξύ των δύο κομμάτων.
«Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και, ξέρετε, προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί τους. Πιθανότατα θα καταφέρουμε να βρούμε κάποια λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται τη συνέντευξή του στους New York Times.
Οι δηλώσεις του Τραμπ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς οι Δημοκρατικοί βρίσκονται κοντά στην ανάκτηση του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων, εξέλιξη που θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις νομοθετικές δυνατότητες της κυβέρνησής του κατά το δεύτερο μισό της προεδρικής του θητείας.
Η ενδεχόμενη αλλαγή των κοινοβουλευτικών συσχετισμών θα υποχρέωνε τον Λευκό Οίκο να αναζητήσει διακομματικές συναινέσεις για την προώθηση σημαντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών, ενώ θα ενίσχυε παράλληλα τις δυνατότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου της κυβέρνησης.
Πηγές: The New York Times, Reuters, Axios
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