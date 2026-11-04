Κέρδισαν τις εκλογές, αναζητούν ηγέτη: Η επόμενη μέρα των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ - Η σύγκρουση με την προοδευτική πτέρυγα

Όπως επισημαίνει σε εκτενές σημερινό ρεπορτάζ του το αμερικανικό περιοδικό TIME, οι Δημοκρατικοί καλούνται πλέον να διαχειριστούν μια σημαντική εκλογική επιτυχία, την ώρα που εξακολουθούν να υπάρχουν βαθιές διαφωνίες για την πολιτική τους κατεύθυνση, την οικονομική τους ατζέντα και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το ρεπορτάζ, το οποίο υπογράφουν οι Nik Popli και Julia Terruso, βασίζεται σε συνεντεύξεις με περισσότερα από 24 στελέχη, στρατηγικούς συμβούλους και μέλη του Κογκρέσου. Αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις που διαμορφώνονται στο εσωτερικό του κόμματος, παρά το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί πέτυχαν μία από τις σημαντικότερες εκλογικές νίκες των τελευταίων ετών.

Η νίκη δεν σημαίνει και αποδοχή της ηγεσίας

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναδεικνύει το TIME είναι ο κίνδυνος οι Δημοκρατικοί να παρερμηνεύσουν το εκλογικό αποτέλεσμα, θεωρώντας ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι ενέκριναν συνολικά την πολιτική τους πρόταση.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζιμ Χάιμς, από το Κονέκτικατ, εκφράζει την ανησυχία ότι το κόμμα μπορεί να εκλάβει τη νίκη ως επιδοκιμασία της σημερινής του φυσιογνωμίας, ενώ στην πραγματικότητα ένα σημαντικό μέρος της εκλογικής μεταστροφής συνδέεται με τη δυσαρέσκεια απέναντι στον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς.

Ανάλογος προβληματισμός διατυπώνεται και για το κατά πόσον η αντιπαράθεση με τον Αμερικανό Πρόεδρο αρκεί για να αποτελέσει την κεντρική πολιτική πρόταση των Δημοκρατικών.

Ο γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ προειδοποιεί ότι η αποκλειστική επικέντρωση στον Τραμπ μπορεί να οδηγήσει το κόμμα να χάσει την ευκαιρία που δημιουργεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Κατά τον ίδιο, προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσουν τα καθημερινά προβλήματα των Αμερικανών πολιτών.

Η σύγκρουση με την προοδευτική πτέρυγα

Την ίδια ώρα, η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία αναμένεται να φέρει στο προσκήνιο τις ιδεολογικές διαφορές στο εσωτερικό των Δημοκρατικών.

Σύμφωνα με το TIME, μια νέα ομάδα βουλευτών που τοποθετείται στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος επιδιώκει να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή στη νομοθετική ατζέντα. Η ομάδα αυτή, η οποία περιλαμβάνει στελέχη με σοσιαλιστικές πολιτικές αναφορές, δεν έχει ακόμη αποκτήσει επίσημη ονομασία ούτε έχει διαμορφώσει ενιαίο κατάλογο αιτημάτων.

Η νεοεκλεγείσα βουλευτής της Νέας Υόρκης Κλερ Βαλντές αναφέρεται προσωρινά στην ομάδα ως «μπλοκ», υπογραμμίζοντας ότι τα μέλη της σκοπεύουν να αξιοποιήσουν την κοινοβουλευτική τους επιρροή.

Η παρουσία της συγκεκριμένης πτέρυγας δημιουργεί νέα δεδομένα για τον Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ αναμένεται να επιστρέψει στη θέση του επικεφαλής της πλειοψηφίας, παρότι είχε δεχθεί επικρίσεις για την ηγεσία του κατά την προηγούμενη διετία.

Το βλέμμα στις προεδρικές εκλογές του 2028

Πέρα από την άμεση αντιπαράθεση με τον Λευκό Οίκο, η συζήτηση στο εσωτερικό των Δημοκρατικών αφορά ήδη τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Η επόμενη διετία θεωρείται κρίσιμη για τη διαμόρφωση μιας οικονομικής και πολιτικής ατζέντας που θα επιτρέψει στο κόμμα να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ακρίβεια, το κόστος στέγασης, η υγειονομική περίθαλψη, οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ και ο πόλεμος με το Ιράν. Ωστόσο, οι διαφωνίες παραμένουν ως προς το πόσο προοδευτική πρέπει να είναι η πολιτική πρόταση και ποια κοινωνικά στρώματα πρέπει να αποτελέσουν την προτεραιότητα του κόμματος.

Το βασικό συμπέρασμα του σημερινού ρεπορτάζ του TIME είναι ότι οι ενδιάμεσες εκλογές έδειξαν πως οι Αμερικανοί επιθυμούσαν έναν ισχυρότερο θεσμικό έλεγχο του Τραμπ, δεν έδωσαν όμως σαφή απάντηση για το είδος του Δημοκρατικού Κόμματος που θα ήθελαν να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Αυτή ακριβώς η εκκρεμότητα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων κατά την επόμενη διετία, καθώς θα αρχίσουν να διαμορφώνονται και οι υποψηφιότητες για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Τα πρόσωπα που συζητούνται για το 2028

Η αναζήτηση της επόμενης ηγετικής φυσιογνωμίας των Δημοκρατικών είχε αρχίσει πολύ πριν από τη νίκη τους στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν καταγράψει τους προηγούμενους μήνες τις κινήσεις πολιτικών στελεχών που θεωρούνται πιθανοί διεκδικητές του προεδρικού χρίσματος το 2028, αναδεικνύοντας παράλληλα τις διαφορετικές ιδεολογικές κατευθύνσεις στο εσωτερικό του κόμματος.

Η συζήτηση δεν περιορίζεται στην επιλογή του προσώπου που θα αντιμετωπίσει τους Ρεπουμπλικανούς στην επόμενη προεδρική αναμέτρηση. Αφορά και το κατά πόσον οι Δημοκρατικοί θα κινηθούν προς μια περισσότερο προοδευτική πολιτική ατζέντα ή θα επιδιώξουν να προσεγγίσουν το κέντρο και τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ της Washington Post, στις 23 Σεπτεμβρίου, μεταξύ των πολιτικών που είχαν ήδη αρχίσει να εξετάζουν το ενδεχόμενο υποψηφιότητας συγκαταλέγονται ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, ο πρώην υπουργός Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζετζ, ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπίρο και η βουλευτής της Νέας Υόρκης Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές. Κανένα από τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν είχε ανακοινώσει επισήμως υποψηφιότητα κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ρεπορτάζ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Οκάσιο-Κορτές, η οποία αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της προοδευτικής πτέρυγας. Σύμφωνα με τη Washington Post, είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει είτε το προεδρικό χρίσμα είτε την έδρα του Τσακ Σούμερ στη Γερουσία το 2028. Η παρουσία της στην πολιτική συζήτηση αναδεικνύει τη διεκδίκηση μεγαλύτερης επιρροής από την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών.

Από την άλλη πλευρά, ο Νιούσομ έχει αποκτήσει έντονη εθνική παρουσία μέσα από την αντιπαράθεσή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Μπούτιτζετζ διατηρεί ενεργό ρόλο στις κομματικές διεργασίες. Η Κάμαλα Χάρις, παρά την ήττα της στις προεδρικές εκλογές του 2024, εξακολουθεί να εξετάζει το πολιτικό της μέλλον. Παράλληλα, στο προσκήνιο βρίσκονται οι γερουσιαστές Κόρι Μπούκερ, Μαρκ Κέλι, Ρούμπεν Γκαγιέγο και Κρις Μέρφι, καθώς και ο βουλευτής Ρο Κάνα.

Η συζήτηση για την επόμενη ηγεσία αποκτά πλέον και συγκεκριμένο σημείο αναφοράς. Όπως αποκάλυψε το CNN στις 6 Οκτωβρίου και επιβεβαίωσε με νεότερο ρεπορτάζ το CBS News στις 20 Οκτωβρίου, αρκετά από τα πρόσωπα που συζητούνται για το 2028 θα συμμετάσχουν στη σύνοδο «What's Next», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 14 Νοεμβρίου στο Ντένβερ του Κολοράντο.

Μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται οι Μπούτιτζετζ, Μπούκερ, Γκαγιέγο, Μέρφι, Κάνα, Ραφαέλ Γουόρνοκ και Κρις Βαν Χόλεν. Σκοπός της συνάντησης είναι να συζητηθούν τα συμπεράσματα των ενδιάμεσων εκλογών και οι διαφορετικές προτάσεις για την πολιτική κατεύθυνση του κόμματος. Πρόκειται για ανεξάρτητη πρωτοβουλία της οργάνωσης Majority Democrats και όχι για επίσημη διαδικασία εκλογής ηγεσίας.

Το διακύβευμα, επομένως, ξεπερνά την επιλογή ενός προεδρικού υποψηφίου. Η αναμέτρηση αφορά και την πολιτική φυσιογνωμία των Δημοκρατικών, με την προοδευτική πτέρυγα να επιδιώκει μεγαλύτερη επιρροή και τα μετριοπαθή στελέχη να προβάλλουν τη δική τους προσέγγιση για τη διεύρυνση της εκλογικής βάσης του κόμματος. Η νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές προσφέρει ένα νέο πολιτικό περιβάλλον, χωρίς όμως να έχει επιλύσει αυτές τις διαφορές.

Πηγές: TIME, The Washington Post, Reuters, CNN, CBS News