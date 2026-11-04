Το παραδέχτηκε ακόμη και ο Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν μάς στοίχισε ψήφους - Είχατε δίκιο, μας το είχατε πει»

Σε εκτενή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βανς ανέφερε ότι η βασική αιτία της εκλογικής ήττας ήταν ο πόλεμος, σημειώνοντας μάλιστα πως την ίδια εκτίμηση διατύπωσε και ο ίδιος ο Τραμπ.

Η τοποθέτηση θεωρείται ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς συνιστά μία από τις πιο ξεκάθαρες παραδοχές από κορυφαίο στέλεχος της αμερικανικής κυβέρνησης ότι η διαχείριση της σύγκρουσης με το Ιράν εξελίχθηκε σε πολιτικό βάρος για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος άφησε αιχμές κατά στελεχών και υποστηρικτών του κόμματος που αναζητούν άλλες εξηγήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα. Όπως έγραψε, απευθυνόμενος σε όσους είχαν προειδοποιήσει για το πολιτικό κόστος του πολέμου, «είχατε δίκιο, μας το είχατε πει», καλώντας τους παράλληλα να στηρίξουν στο μέλλον Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους που συμμερίζονται τις ίδιες πολιτικές αντιλήψεις.

Σύμφωνα με το Politico, οι δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς αναδεικνύουν τη συζήτηση που έχει ανοίξει στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών και το κατά πόσο η αμερικανική εμπλοκή στην πολεμική σύγκρουση με το Ιράν επηρέασε τη στάση των ψηφοφόρων απέναντι στο κόμμα.