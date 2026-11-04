Απίστευτο στις εκλογές των ΗΠΑ: Δύο υποψήφιοι με το ίδιο όνομα στο ψηφοδέλτιο και καταγγελίες για απάτη - Παρενέβη ο Τραμπ

Στην Αλάσκα, οι ψηφοφόροι βρέθηκαν μπροστά σε ένα ασυνήθιστο δίλημμα, καθώς στο ψηφοδέλτιο για τη Γερουσία εμφανίζονταν δύο υποψήφιοι με σχεδόν πανομοιότυπα ονόματα.

Ο πρώτος είναι ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του. Ο δεύτερος είναι ο Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ, ένας συνταξιούχος εκπαιδευτικός που ζει σε μικρή αλιευτική κοινότητα της Αλάσκας και κατέβηκε στις εκλογές ως ανεξάρτητος.

Η σύμπτωση των ονομάτων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η υποψηφιότητα του δεύτερου Σάλιβαν είχε στόχο να προκαλέσει σύγχυση στους ψηφοφόρους και να αποσπάσει ψήφους από τον εν ενεργεία γερουσιαστή.

Ο ίδιος ο ανεξάρτητος υποψήφιος απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς και επιμένει ότι αποφάσισε μόνος του να συμμετάσχει στις εκλογές.

Παρενέβη ο Τραμπ

Η υπόθεση έφτασε μέχρι τον Λευκό Οίκο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για εκλογική παρέμβαση.

Μάλιστα, σύμφωνα με το αυστραλιανό ABC, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε από την κυβέρνησή του να επιχειρήσει να εμποδίσει την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος εάν ο Ρεπουμπλικανός Σάλιβαν ηττηθεί.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ποινικές και αστικές έρευνες σχετικά με την υπόθεση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί οποιαδήποτε παρανομία.

Από την πλευρά της, η υποψήφια των Δημοκρατικών, Μέρι Πελτόλα, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή ή παρατυπία.

Παρά την ομοιότητα των ονομάτων, τα δύο πρόσωπα εμφανίζονταν διακριτά στο ψηφοδέλτιο. Ο εν ενεργεία γερουσιαστής προσδιοριζόταν ως Ρεπουμπλικανός, ενώ ο δεύτερος υποψήφιος δεν είχε κομματική ένδειξη.

Η ασυνήθιστη εκλογική αναμέτρηση εξελίχθηκε έτσι σε μία από τις πιο αξιοπερίεργες ιστορίες των αμερικανικών εκλογών, με την υπόθεση να απασχολεί πλέον και τις ομοσπονδιακές αρχές.