Τραμπ: «Όντως φταίει ο πόλεμος του Ιράν για την ήττα αλλά... θα το ξανάκανα»

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για τις δηλώσεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η εκτίμηση πως ο πόλεμος επηρέασε αρνητικά την εκλογική επίδοση των Ρεπουμπλικανών είναι «σε μεγάλο βαθμό αληθινή» και «πιθανότατα σωστή».

Όπως είπε, η πολεμική σύγκρουση προκάλεσε βραχυπρόθεσμη αύξηση στις τιμές της βενζίνης, γεγονός που επηρέασε την καθημερινότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων και, κατ’ επέκταση, το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ωστόσο, ο Τραμπ υπερασπίστηκε πλήρως την απόφασή του για την αμερικανική εμπλοκή, τονίζοντας ότι δεν θα ενεργούσε διαφορετικά ακόμη και αν γνώριζε το πολιτικό κόστος. Όπως υποστήριξε, η στρατιωτική δράση ήταν απαραίτητη προκειμένου να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

«Αν έπρεπε να το ξανακάνω, θα το έκανα ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κατά την άποψή του «δεν μπορείς να επιτρέψεις στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα από τη σύγκρουση, ισχυριζόμενος ότι το ιρανικό ναυτικό, η πολεμική αεροπορία και τα αντιαεροπορικά συστήματα έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες μετά την παρέμβαση του Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε αποδώσει ευθέως τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι πολλοί ψηφοφόροι που είχαν στηρίξει τον Trump το 2024 απομακρύνθηκαν από το κόμμα εξαιτίας της σύγκρουσης.