Άνοιγμα Ερντογάν στις ΗΠΑ: Θα συνεχίσουμε τον διάλογο με την κυβέρνηση και το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την επιστροφή του από τη Νότια Κορέα, ο Ερντογάν ανέφερε ότι είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις επιπτώσεις του εκλογικού αποτελέσματος στις σχέσεις Τουρκίας και ΗΠΑ.

«Οι σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ έχουν βαθιές ρίζες και βασίζονται σε στέρεα θεμέλια. Είμαστε δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ με μακροχρόνιες στρατηγικές σχέσεις», δήλωσε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα συμβάλουν στη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα, τόσο στην περιοχή όσο και διεθνώς.

«Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε στενό διάλογο τόσο με την αμερικανική κυβέρνηση όσο και με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ