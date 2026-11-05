Τη συνέχιση του διαλόγου της Τουρκίας με την αμερικανική κυβέρνηση και το Κογκρέσο τόνισε ο Πρόεδρος της χώρας, Ταγίπ Ερντογάν, σχολιάζοντας για πρώτη φορά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και την επικράτηση των Δημοκρατικών.
Άνοιγμα Ερντογάν στις ΗΠΑ: Θα συνεχίσουμε τον διάλογο με την κυβέρνηση και το Κογκρέσο των ΗΠΑ
Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι είναι πρόωρο να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των ενδιάμεσων εκλογών στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την επιστροφή του από τη Νότια Κορέα, ο Ερντογάν ανέφερε ότι είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις επιπτώσεις του εκλογικού αποτελέσματος στις σχέσεις Τουρκίας και ΗΠΑ.
«Οι σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ έχουν βαθιές ρίζες και βασίζονται σε στέρεα θεμέλια. Είμαστε δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ με μακροχρόνιες στρατηγικές σχέσεις», δήλωσε.
Ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα συμβάλουν στη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα, τόσο στην περιοχή όσο και διεθνώς.
«Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε στενό διάλογο τόσο με την αμερικανική κυβέρνηση όσο και με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία», σημείωσε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.