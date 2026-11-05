Τελεσίγραφο εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση - Αναστολή διαμορφωτικής ή αλλιώς μέτρα

Νέο μέτωπο ανοίγει μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και εκπαιδευτικών οργανώσεων, αυτή τη φορά για την εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Με κοινή επιστολή προς την υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, οι ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ ζητούν την αναστολή της διαδικασίας για τη σχολική χρονιά 2026-2027, υποστηρίζοντας ότι τα σχολεία δεν είναι ακόμη έτοιμα να εφαρμόσουν τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.

Οι τρεις οργανώσεις ξεκαθαρίζουν ότι δεν διαφωνούν με τη φιλοσοφία της διαμορφωτικής αξιολόγησης, την οποία αναγνωρίζουν ως εργαλείο βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου. Εκείνο που αμφισβητούν είναι η δυνατότητα εφαρμογής της υπό τις σημερινές συνθήκες, καθώς, όπως επισημαίνουν, παραμένουν σημαντικές θεσμικές και οργανωτικές εκκρεμότητες.

Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρίσκεται η μη στελέχωση των θέσεων Επιθεωρητών-Συμβούλων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών, οι οποίοι προβλέπεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία. Σύμφωνα με τις οργανώσεις, χωρίς την πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων και την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων, δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία της αξιολόγησης.

Παράλληλα, ζητούν να διασφαλιστεί ότι η νέα διαδικασία θα έχει υποστηρικτικό και όχι γραφειοκρατικό χαρακτήρα, με σαφή διαχωρισμό από την αριθμητική αξιολόγηση που συνδέεται με την υπηρεσιακή ανέλιξη των εκπαιδευτικών.

Επισημαίνουν, επίσης, ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση προβλέπεται να διενεργείται ανά διετία και όχι κάθε χρόνο, γεγονός που, κατά τις ίδιες, δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη εφαρμογή της στο σύνολο των εκπαιδευτικών.

Προειδοποιούν με αντιδράσεις

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις επικαλούνται τον Κανονισμό 23(1), ο οποίος προβλέπει θεσμοθετημένες διαδικασίες για την εξέταση εργασιακών διαφωνιών, ζητώντας την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας.

Το αίτημά τους αφορά συγκεκριμένα την αναστολή εφαρμογής των Κανονισμών 9 και 10 για τη φετινή σχολική χρονιά, ώστε να δοθεί χρόνος για την επίλυση των εκκρεμοτήτων και τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων.

Την ίδια ώρα, αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, προειδοποιώντας ότι, εάν το Υπουργείο επιμείνει στην εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης χωρίς προηγούμενη συμφωνία επί των εκκρεμούντων ζητημάτων, θα προχωρήσουν σε ενέργειες για την προάσπιση των θέσεών τους και των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Παιδείας έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για εφαρμογή της νομοθεσίας, τονίζοντας ότι η μη εφαρμογή της θα συνιστούσε παρανομία.

Η νέα διαφωνία προστίθεται στις ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο πλευρών για το σύστημα διορισμών, με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να έχουν ζητήσει και την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την άρση του αδιεξόδου.