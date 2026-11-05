Σε επαφές με συναγωνιστές ο Κωστής Ευσταθίου - Αναμένεται τελική απόφαση για την προεδρία της ΕΔΕΚ την Τρίτη

Η πρόταση για συμπροεδρία

Το χρονικό περιθώριο το είχε θέσει φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast στις 29 Οκτωβρίου. Στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε ότι πρότεινε στη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή να συμπροεδρεύσουν και χαρακτήρισε βιαστικό το Καταστατικό Συνέδριο. Άσκησε επίσης κριτική στον τρόπο λειτουργίας του κόμματος, κάνοντας λόγο για συγκεντρωτισμό, νεποτισμό και δυσανεξία στη διαφορετική άποψη. Τις πρόσφατες καταστατικές αλλαγές τις θεώρησε θετικό αλλά περιορισμένο βήμα. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στον Alpha, είχε πει ότι η απόφαση θα παρθεί μαζί με τους φίλους του.

Ο κ. Ευσταθίου είχε διαγραφεί επί προεδρίας Μαρίνου Σιζόπουλου. Τον Μάιο του 2025 η υποψηφιότητά του για την προεδρία απορρίφθηκε από το Πολιτικό Γραφείο, με το σκεπτικό ότι δεν εμφανιζόταν στα μητρώα μελών. Η άρση όλων των διαγραφών χωρίς όρους, που αποφάσισε η νέα πρόεδρος τον Σεπτέμβριο, του άνοιξε ξανά τον δρόμο. Ο ίδιος απέρριψε τότε τον όρο «επιστροφή», υποστηρίζοντας ότι δεν είχε αποχωρήσει ποτέ. Στις 25 Οκτωβρίου παρέστη στο Καταστατικό Συνέδριο μαζί με τον Δημήτρη Παπαδάκη και άλλα πρώην διαγραμμένα στελέχη. Αργότερα δήλωσε ότι πήγε για συμβολικούς λόγους και προειδοποίησε ότι το μεγάλο πρόβλημα της ΕΔΕΚ θα αρχίσει μετά το συνέδριο.

Το χρονοδιάγραμμα

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στη μία το μεσημέρι. Νωρίτερα θα γίνουν οι επαρχιακές εκλογικές συνδιασκέψεις, από την Κερύνεια στις 14 Νοεμβρίου έως τη Λευκωσία στις 29 Νοεμβρίου, από τις οποίες θα εκλεγούν πενήντα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Στο εκλογικό συνέδριο αναμένεται να διεκδικήσει νέα θητεία η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή. Η κ. Μακρή εξελέγη πρόεδρος στις 5 Σεπτεμβρίου, μετά την παραίτηση του Νίκου Αναστασίου. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο καθόδου του Μάριου Χαννίδη, μέλους του Πολιτικού Γραφείου, ο οποίος δεν έχει ακόμη αποφασίσει. Ο κ. Χαννίδης είχε υποβάλει υποψηφιότητα και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, αλλά την απέσυρε για να στηρίξει τον Κούλλη Μαυρονικόλα. Είναι ένας από τους έντεκα, συνεργάτες του κ. Σιζόπουλου, που με επιστολές στις 16 και στις 20 Οκτωβρίου κατηγόρησαν την πρόεδρο για αντιθεσμική συμπεριφορά και παράκαμψη του Πολιτικού Γραφείου. Έθεσαν επίσης ζητήματα για την οικονομική διαχείριση του κόμματος. Οι έντεκα δεν παρέστησαν στο Καταστατικό Συνέδριο, τη νομιμότητα του οποίου αμφισβήτησαν. Μετά το συνέδριο, ο κ. Χαννίδης έγραψε σε ανάρτησή του ότι η ΕΔΕΚ δεν ανήκει σε καμία ηγεσία ούτε σε καμία ομάδα.