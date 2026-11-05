Νέο θρίλερ στον αέρα: Έκτακτη προσγείωση στη Γαλλία για πτήση από το Δουβλίνο μετά από απειλή για βόμβα

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, πρόκειται για αεροσκάφος Airbus A320 της αεροπορικής εταιρείας Aer Lingus, το οποίο κατευθύνθηκε προς τη στρατιωτική αεροπορική βάση Εβρέ, στη βόρεια Γαλλία. Το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί επιβεβαίωσε την κινητοποίηση των αρχών, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα αεροπορικών ειδήσεων AIRLIVE, η πτήση EI402 είχε αναχωρήσει από το Δουβλίνο στις 06:20 τοπική ώρα με προορισμό το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης. Περίπου 90 λεπτά μετά την απογείωση, ενώ το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος 37.000 ποδιών πάνω από τη Γαλλία, το πλήρωμα εξέπεμψε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700. Αρχικά το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού, προτού αλλάξει εκ νέου πορεία προς την περιοχή της Εβρέ.

Το περιστατικό σημειώνεται μόλις δύο ημέρες μετά το κύμα απειλών για βόμβες που προκάλεσε αναστάτωση στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές. Στις 3 Νοεμβρίου τουλάχιστον επτά πτήσεις επηρεάστηκαν από παρόμοιες προειδοποιήσεις, με αεροσκάφη να υποβάλλονται σε εξονυχιστικούς ελέγχους και ορισμένα να αλλάζουν προορισμό. Σε μία περίπτωση, ιταλικά μαχητικά συνόδευσαν αεροσκάφος της Ryanair από το Δουβλίνο μέχρι την προσγείωσή του στη Ρώμη. Οι έρευνες στα προηγούμενα περιστατικά δεν εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την προέλευση των απειλών.