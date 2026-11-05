Υποστελέχωση και χαμηλοί μισθοί τα μεγαλύτερα προβλήματα στην τηλεοπτική δημοσιογραφία Ανοικτή συζήτηση διοργάνωσε η Ένωση Συντακτών Κύπρου

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (4/11) στη Δημοσιογραφική Εστία, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού δημοσιογράφων από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, κυρίως νεότερων ηλικιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΚ, η συζήτηση υπήρξε ουσιαστική και παραγωγική, δίνοντας την ευκαιρία στους επαγγελματίες του χώρου να αναδείξουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή άσκηση του επαγγέλματός τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόβλημα της υποστελέχωσης, το οποίο, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, επηρεάζει το σύνολο των τηλεοπτικών σταθμών. Παράλληλα, επισημάνθηκαν οι χαμηλές αμοιβές και η διατήρηση των μισθών στα ίδια επίπεδα για πολλά χρόνια.

Ένα ακόμη ζήτημα που τέθηκε ήταν η αποχώρηση δημοσιογράφων από τον τηλεοπτικό χώρο έπειτα από λίγα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και η έλλειψη ουσιαστικής επένδυσης από τις επιχειρήσεις ΜΜΕ στη συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, Γιώργος Φράγκος, ο οποίος κάλεσε τους δημοσιογράφους να αξιοποιήσουν την ΕΣΚ ως μέσο συλλογικής διεκδίκησης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημοσιογραφίας ως βασικού πυλώνα της δημοκρατίας.

Την αρχική τοποθέτηση έκαναν οι δημοσιογράφοι Νεοκλής Νεοκλέους από τον Alpha, Τάσος Χριστοδούλου από το ΡΙΚ, Κυριάκος Πενηνταέξ από το Sigma, Στέλλα Σάββα από το Omega και Μαίρη Αυξεντίου από τον ΑΝΤ1. Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση με τη συμμετοχή πολλών συναδέλφων τους.

Αίτημα για πιο διεκδικητική στάση της ΕΣΚ

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διατυπώθηκαν και συγκεκριμένες προσδοκίες προς την ίδια την Ένωση Συντακτών, με τους συμμετέχοντες να ζητούν μεγαλύτερη διεκδικητικότητα απέναντι στους εργοδότες, αλλά και προς την κυβέρνηση και τη Βουλή.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκδήλωση αποτέλεσε την αφετηρία ενός διαύλου επικοινωνίας με τους εργαζομένους στην τηλεοπτική δημοσιογραφία, ο οποίος θα συνεχιστεί.

Η ΕΣΚ χαρακτηρίζει τη συζήτηση χρήσιμη και επωφελή, τονίζοντας τη σημασία της συλλογικής ανάδειξης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.