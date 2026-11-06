Την προφυλάκιση της Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, πρώην υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικών Πολιτικών και πρώην αντιπροέδρου του κυβερνώντος AKP, αποφάσισε τα ξημερώματα της Παρασκευής δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης. Η απόφαση εντάσσεται στην έρευνα για το σκάνδαλο των επενδυτικών funds στην Τουρκία.
Κωνσταντινούπολη: Προφυλακίστηκε πρώην Υπουργός του Ερντογάν για το σκάνδαλο των επενδυτικών funds
Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης διέταξε την προφυλάκισή της, ενώ η έρευνα εξετάζει αν είχε πρόσβαση σε μη δημοσιοποιημένες πληροφορίες.
Η Καγιά κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Σύμφωνα με το εισαγγελικό έγγραφο, αγόρασε μετοχές της ναυτιλιακής εταιρείας Özata Denizcilik τον Απρίλιο του 2026 και τις πούλησε στις 16 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από την απόφαση για εκκαθάριση των funds. Το αντίτιμο καταβλήθηκε την ίδια ημέρα μέσω του ομίλου Tera, αντί της συνήθους διαδικασίας διακανονισμού των δύο εργάσιμων ημερών.
Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν αν η πρώην υπουργός είχε πρόσβαση σε μη δημοσιοποιημένες πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη και τις επαφές της με στελέχη του ομίλου Tera.
Η υπόθεση είχε προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, μετά τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για επενδύσεις του ζεύγους Καγιά ύψους 163 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών και πωλήσεις συνολικής αξίας 2,17 δισεκατομμυρίων λιρών.
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, ο σύζυγός της, Ιλιάς Καγιά, και ο πρώην πρόεδρος της τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ιμπραχίμ Ομέρ Γκιονούλ, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
Μετά την ανάδειξη της υπόθεσης, η Καγιά είχε αποχωρήσει από την ηγεσία του AKP και στη συνέχεια από το κόμμα.
Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται. Η προφυλάκιση δεν συνιστά καταδικαστική απόφαση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.