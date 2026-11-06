Κωνσταντινούπολη: Προφυλακίστηκε πρώην Υπουργός του Ερντογάν για το σκάνδαλο των επενδυτικών funds

Η Καγιά κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με το εισαγγελικό έγγραφο, αγόρασε μετοχές της ναυτιλιακής εταιρείας Özata Denizcilik τον Απρίλιο του 2026 και τις πούλησε στις 16 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από την απόφαση για εκκαθάριση των funds. Το αντίτιμο καταβλήθηκε την ίδια ημέρα μέσω του ομίλου Tera, αντί της συνήθους διαδικασίας διακανονισμού των δύο εργάσιμων ημερών.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν αν η πρώην υπουργός είχε πρόσβαση σε μη δημοσιοποιημένες πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη και τις επαφές της με στελέχη του ομίλου Tera.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, μετά τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για επενδύσεις του ζεύγους Καγιά ύψους 163 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών και πωλήσεις συνολικής αξίας 2,17 δισεκατομμυρίων λιρών.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, ο σύζυγός της, Ιλιάς Καγιά, και ο πρώην πρόεδρος της τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ιμπραχίμ Ομέρ Γκιονούλ, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Μετά την ανάδειξη της υπόθεσης, η Καγιά είχε αποχωρήσει από την ηγεσία του AKP και στη συνέχεια από το κόμμα.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται. Η προφυλάκιση δεν συνιστά καταδικαστική απόφαση.

Πηγή: ΚΥΠΕ