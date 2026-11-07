Συναγερμός στη Πολωνία: Μακελειό με πέντε νεκρούς και πάνω από δέκα τραυματίες από πυροβολισμούς στην Κρακοβία [ΒΙΝΤΕΟ]

Η πολωνική αστυνομία, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, ανακοίνωσε ότι από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του δράστη ή των δραστών.

Strzelanina na rynku głównym w Krakowie 3 osoby nie żyją #rynek #krakow #poland https://t.co/m3KjcDvsrO — mat tam (@kitrvj) November 7, 2026

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ είχε κάνει λόγο για μια «τραγική επίθεση με πυροβολισμούς» στην Κρακοβία, επισημαίνοντας ότι ενημερώνεται διαρκώς από το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ η αστυνομία διεξάγει εκτεταμένη έρευνα.

BREAKING: At least 2 people killed and 10 injured after a gunman opened fire from a car in Krakow, Poland. https://t.co/w7LCKsGQYL — Scope Report (@ScopeReport_) November 7, 2026

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένονται περαιτέρω επίσημες ανακοινώσεις.

Πηγή: ΕΡΤ