Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ παίζουν πινγκ πονγκ και εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες έκθεσης στη Σαγκάη

Στον εκθεσιακό χώρο τεχνολογικού εξοπλισμού της διοργάνωσης, το Σάββατο, δύο ανθρωποειδή ρομπότ βρέθηκαν αντιμέτωπα στις δύο πλευρές ενός τραπεζιού πινγκ πονγκ, στο περίπτερο της Hitch Open.

Τα ρομπότ αντάλλασσαν χτυπήματα, παρακολουθούσαν την πορεία της μπάλας και επέστρεφαν στη θέση τους με συνεχείς, συντονισμένες κινήσεις, επιδεικνύοντας τις δυνατότητες της σύγχρονης ρομποτικής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην έκθεση, ένα ανθρωποειδές ρομπότ πλήρους μεγέθους πρέπει να ολοκληρώνει μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία μέσα σε περίπου 0,3 δευτερόλεπτα.

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Σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα καλείται να εντοπίσει την μπάλα που πλησιάζει, να προβλέψει την τροχιά της, να αποφασίσει την κατάλληλη αντίδραση και να κινήσει τη ρακέτα του, διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία ολόκληρου του σώματός του.

Η κάμερα του συστήματος όρασης ανανεώνει την εικόνα κάθε 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου, δηλαδή 200 φορές το δευτερόλεπτο, αφήνοντας στο σύστημα λήψης αποφάσεων μόλις μερικές δεκάδες χιλιοστά του δευτερολέπτου για να αντιδράσει.

Η επίδειξη των ρομπότ που παίζουν πινγκ πονγκ επιλέχθηκε ως μία από τις δέκα κορυφαίες τεχνολογίες αιχμής της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Εισαγωγών της Κίνας.

Η παρουσία τους προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών, αναδεικνύοντας τις εξελίξεις στον συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής όρασης και ανθρωποειδούς ρομποτικής.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ