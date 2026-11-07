Ένας 26χρονος από τη Βενεζουέλα συνελήφθη στην Ουάσινγκτον, καθώς φέρεται να προετοίμαζε δολοφονική επίθεση εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
«Άκουγε φωνές που του έλεγαν να σκοτώσει τον Τραμπ» - Σύλληψη 26χρονου με τρία πυροβόλα κοντά στον Λευκό Οίκο
Ο άνδρας είχε μαζί του τρία πυροβόλα όπλα και βρισκόταν μέσα σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τον Λευκό Οίκο.
Ο άνδρας είχε μαζί του τρία πυροβόλα όπλα και βρισκόταν μέσα σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για άνθρωπο με προβλήματα ψυχικής υγείας.
Άνδρες της ασφάλειας παρατήρησαν το όχημα, πλησίασαν τον 26χρονο και του μίλησαν για να διαπιστώσουν τι συμβαίνει. Εκείνος, που δεν μιλούσε αγγλικά, επικοινώνησε μέσω Google Translate και τους είπε ότι «ακούει φωνές» που τον καλούν να σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ.
ΠΗΓΗ: ΕΡΤ
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