Αντόνιο Ταγιάνι: Φιλορώσοι χάκερς διέρρευσαν προσωπικά δεδομένα του Ιταλού ΥΠΕΞ στο σκοτεινό διαδίκτυο

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ταγιάνι δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να τον εκφοβίσει. Πρόσθεσε ότι θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με τις συμμαχικές χώρες και απέδωσε την επίθεση στη θέση της Ιταλίας για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, οι φιλορώσοι χάκερ «Noname 057(16)» είχαν ανακοινώσει πριν από δύο εβδομάδες ότι ήταν έτοιμοι να πληρώσουν μέσω διαδικτύου όποιον θα μπορούσε να τους δώσει πληροφορίες για τον Ταγιάνι, τον επικεφαλής της εισαγγελίας της Ρώμης, Φραντσέσκο Λο Βόι, και τον επικεφαλής της ιταλικής αστυνομικής διεύθυνσης κατά του ηλεκτρονικού και διαδικτυακού εγκλήματος, Ιβάνο Γκαμπριέλι.

Η εφημερίδα χαρακτηρίζει την υπόθεση υβριδική επίθεση και αναφέρει ότι η εισαγγελία της Ρώμης διεξάγει σχετική έρευνα.

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, εξέφρασε την αλληλεγγύη της στον Ταγιάνι, τονίζοντας ότι «πρόκειται για σοβαρή υπόθεση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με την μεγαλύτερη δυνατή αποφασιστικότητα».

Πηγή: ΚΥΠΕ