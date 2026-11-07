Έκανε «φτερά» €42.000 από την κάρτα 81χρονης: Χειροπέδες στην οικιακή βοηθό της στη Λάρνακα - Τα έστελνε στο εξωτερικό

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία που υπέβαλε στην Αστυνομία, στις 3 Νοεμβρίου 2026, συγγενής της 81χρονης γυναίκας, ηλικίας 47 ετών, όταν εντοπίστηκαν ύποπτες συναλλαγές στην τραπεζική της κάρτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι συναλλαγές φέρεται να πραγματοποιούνταν από τον περασμένο Αύγουστο.

Έστελνε χρήματα στο εξωτερικό

Την υπόθεση ανέλαβε το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λάρνακας, μέλη του οποίου προχώρησαν σε εξετάσεις και εξασφάλισαν μαρτυρία εναντίον της 34χρονης οικιακής βοηθού.

Όπως προκύπτει από τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η ύποπτη φέρεται να χρησιμοποιούσε την τραπεζική κάρτα της ηλικιωμένης για να αποστέλλει χρήματα μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων σε χώρα του εξωτερικού. Το ποσό που φέρεται να μεταφέρθηκε ξεπερνά τις €42.000. Η 34χρονη συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος, ενώ κατά τη διάρκεια έρευνας στο δωμάτιό της εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, €620 σε μετρητά και χρυσαφικά κοσμήματα αξίας €1.600.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι τα κοσμήματα είχαν αγοραστεί με την τραπεζική κάρτα της 81χρονης εργοδότριάς της.

Η 34χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου θα ζητηθεί η έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής της. Την υπόθεση συνεχίζει να διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λάρνακας.