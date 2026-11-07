Οι ΗΠΑ εξετάζουν ενίσχυση της πίεσης αποκλεισμού προς το Ιράν

Η συγκρότηση της ομάδας έρχεται μετά από μήνες εφαρμογής του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η ανακοίνωση, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί προηγουμένως, αναμένεται να γίνει γνωστή αργότερα σήμερα από την Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command), σύμφωνα με ανακοίνωση που είδε το Reuters πριν από τη δημοσιοποίησή της.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συγκροτούν ειδική ομάδα, με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να περιορίσει τη μετακίνηση εξελιγμένων οπλικών συστημάτων της Τεχεράνης και άλλων υλικών που υπόκεινται σε κυρώσεις, κατά μήκος των χερσαίων συνόρων του Ιράν και στην Κασπία.

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