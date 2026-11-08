Ισραήλ: Τα επικρατέστερα σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης - Αντιδράσεις για την Κοινή Λίστα

Ο Άιζενκοτ εξασφάλισε τις συστάσεις 67 βουλευτών, έναντι 46 για τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Ο πολιτικός συνασπισμός που επιδιώκει την απομάκρυνση του Νετανιάχου από την εξουσία διαθέτει, ωστόσο, μόλις 48 έδρες και θα χρειαστεί να διευρύνει την κοινοβουλευτική του στήριξη.

Τα επικρατέστερα σενάρια

Ένα ενδεχόμενο είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης μειοψηφίας με εξωτερική στήριξη από τα αραβικά κόμματα. Το Ρά’αμ του Μανσούρ Αμπάς εμφανίζεται πρόθυμο να υπερψηφίσει κυβέρνηση Άιζενκοτ, ακόμη και χωρίς συμφωνία συμμετοχής. Ο Άβιγκντορ Λίμπερμαν, ωστόσο, απορρίπτει κατηγορηματικά κυβέρνηση που θα εξαρτάται από τις αραβικές ψήφους και έχει δηλώσει ότι θα την καταψηφίσει.

Ένα δεύτερο ενδεχόμενο προβλέπει συνεργασία με ένα από τα δύο υπερορθόδοξα κόμματα, η οποία θα μπορούσε να εξασφαλίσει άνετη πλειοψηφία. Ο Λίμπερμαν εμφανίζεται πλέον πρόθυμος να διαπραγματευτεί μαζί τους, ακόμη και για το ιδιαίτερα ακανθώδες ζήτημα της εξαίρεσής τους από τη στρατιωτική θητεία, εγκαταλείποντας προηγούμενες θέσεις του. Η στάση αυτή προκαλεί αντιδράσεις σε άλλους δυνητικούς κυβερνητικούς εταίρους της αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου επαναφέρει την πρόταση σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Ο Άιζενκοτ αντιμετωπίζει την πρόταση με επιφυλάξεις και επιμένει ότι ο ίδιος πρέπει να ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης. Ούτε ο ίδιος ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης συζητούν το ενδεχόμενο κυβέρνησης υπό τον Νετανιάχου.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες και για τον έλεγχο της Κνέσετ. Η νέα Βουλή ορκίζεται την Τρίτη, ενώ παράλληλα διεξάγονται διαβουλεύσεις για την αντικατάσταση του Προέδρου της.

Ο Άιζενκοτ έχει αρχικά 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 14. Αν οι προσπάθειές του αποτύχουν, η εντολή μπορεί να ανατεθεί σε άλλον υποψήφιο, ενώ παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέων εκλογών.

Πηγή: ΚΥΠΕ