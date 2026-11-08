Μικρή βελτίωση παρουσίασε στη διάρκεια της νύχτας η κατάσταση των 15 ανθρώπων που νοσηλεύονται μετά την επίθεση με πυροβολισμούς στην Κρακοβία, χθες. Ωστόσο, ορισμένοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίνδυνο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας, όπως μετέδωσαν σήμερα πολωνικά μέσα ενημέρωσης.
Μακελειό στην Κρακοβία: Βρέθηκαν οι σοροί της οικογένειας του δράστη στο διαμέρισμα του - Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών
Μικρή βελτίωση παρουσίασε η κατάσταση των 15 τραυματιών που νοσηλεύονται, ωστόσο ορισμένοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίνδυνο. Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν.
Οι πέντε αλλοδαποί που τραυματίστηκαν από πυρά είναι υπήκοοι της Αυστρίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας και της Ρωσίας, δήλωσε νωρίτερα στο Reuters εκπρόσωπος του πολωνικού Υπουργείου Εσωτερικών.
Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης δέκα Πολωνοί, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί. Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένας Βρετανός.
Ο δράστης, ένας νεαρός Πολωνός, τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και η κατάστασή του παρέμενε κρίσιμη σήμερα το πρωί, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι έδρασε μόνος του και προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρά του και να σκιαγραφήσουν το ψυχολογικό του προφίλ.
Πολωνικά μέσα ενημέρωσης τον αναφέρουν μόνο με το μικρό του όνομα και το αρχικό του επιθέτου: Μίχαλ Ο. Γεννήθηκε το 2002 και ζούσε με τους γονείς και την αδελφή του σε διαμέρισμα στο Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, πόλη που απέχει περίπου δύο ώρες οδικώς από την Κρακοβία. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν στην κατοικία τους.
Βρέθηκαν οι σοροί μελών της οικογένειας του δράστη
«Εντοπίσαμε τις σορούς τριών ανθρώπων σε διαμέρισμα στο κέντρο του Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι: ενός άνδρα 53 ετών και δύο γυναικών, 52 και 21 ετών. Πρόκειται για τους γονείς και την αδελφή του δράστη», ανέφερε η Αστυνομία σε σημερινή ανακοίνωση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι σοροί έφεραν τραύματα από σφαίρες. Κατασχέθηκαν επίσης επτά πυροβόλα όπλα.
Σύμφωνα με ερευνητές που επικαλείται ο πολωνικός Τύπος, ο Μίχαλ Ο. δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές. Ήταν μέλος σκοπευτικής λέσχης μαζί με τον πατέρα του.
Ο Υπουργός Εσωτερικών είχε εκτιμήσει χθες ότι ο δράστης έτρεφε συμπάθεια προς «υπερεθνικιστικές» ιδέες. «Όλα υποδεικνύουν πως τον συνάρπαζαν ιδεολογίες της άκρας δεξιάς», δήλωσε ο Μάρτσιν Κερβίνσκι.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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