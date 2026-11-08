Β.Πάλμας: «Θα προσαρμόσουμε την πολιτική μας» για την αποναρκοθέτηση

Ο Υπουργός Άμυνας ξεκαθάρισε, πάντως, ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να ανακοινώσει επί του θέματος. «Αυτή τη στιγμή που μιλούμε δεν έχω κάτι να προσθέσω γύρω από αυτό το θέμα», είπε, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή να υπάρξει θετική εξέλιξη στις συνομιλίες. «Μακάρι να εξελιχθούν καλά οι συνομιλίες και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις και τέτοια δεδομένα που να ενθαρρύνουν να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος και αυτά τα επιμέρους ζητήματα θα τα δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πάλμας αναφέρθηκε παράλληλα στη συνάντησή του με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά καλή». Όπως ανέφερε, η Γαλλία αποτελεί αυτή τη στιγμή την ισχυρότερη χώρα στην Ευρώπη και ουσιαστικά ηγείται της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων στον αμυντικό και πολιτικό τομέα. Κατά τη συνάντηση, όπως είπε, έγινε ανασκόπηση της διμερούς συμφωνίας SOFA, η οποία είχε υπογραφεί στις 8 Ιουνίου του περασμένου καλοκαιριού. Ο Υπουργός εξήγησε ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας SOFA μεταξύ δύο κρατών καταδεικνύει πως οι σχέσεις τους, τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι δύο πλευρές επικαιροποίησαν τη συμφωνία και συμφώνησαν τα επόμενα βήματα της συνεργασίας τους, τα οποία περιλαμβάνουν θέματα εκπαίδευσης, ασκήσεων και αλληλοενημέρωσης για γεωπολιτικά ζητήματα που αφορούν την περιοχή.

Συζητήθηκαν, επίσης, εξοπλιστικά προγράμματα, στο πλαίσιο της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Κύπρου και Γαλλίας. Οι δηλώσεις του Βασίλη Πάλμα έγιναν στο περιθώριο του εορτασμού της Πολεμικής Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς, στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».

Στο μεταξύ την ανάγκη ενίσχυσης των αεροπορικών και αντιαεροπορικών δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και την αναβάθμιση των στρατιωτικών υποδομών της χώρας, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, στον χαιρετισμό του κατά τον εορτασμό της Πολεμικής Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς, στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου». Εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Πάλμας αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της Κύπρου, ιδιαίτερα υπό το φως του σύγχρονου και διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος ασφάλειας και των αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι το Υπουργείο προωθεί σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών, τόσο μέσω του εξοπλιστικού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, με στόχο την απόκτηση σύγχρονων συστημάτων και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προχωρεί η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου», καθώς και της Ναυτικής Βάσης στο Μαρί, με στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη αεροπορικών και ναυτικών αποστολών.

Σύμφωνα με τον κ. Πάλμα, η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν εξυπηρετεί μόνο τις εθνικές ανάγκες, αλλά μπορεί να συμβάλει ευρύτερα στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου, μέσα από την ενδυνάμωση της αμυντικής συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας με τους εταίρους της Κύπρου στην περιοχή.

Ο Υπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι οι συνεργασίες αυτές έχουν και σημαντική ανθρωπιστική διάσταση, καθώς περιλαμβάνουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής και επιχειρήσεις εκκένωσης αμάχων από εμπόλεμες περιοχές. Έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό Ο κ. Πάλμας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού, σημειώνοντας ότι καμία αμυντική δυνατότητα, όσο σύγχρονη και προηγμένη και αν είναι, δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς το κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό. Όπως ανέφερε, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί βασική προτεραιότητα, με έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση, στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων και στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών επαγγελματικής ανάπτυξης για τα μέλη της Αεροπορίας και ευρύτερα της Εθνικής Φρουράς.

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στη μνήμη των αεροπόρων που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα κατά τον Ιούλιο του 1974, καθώς και όσων έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος σε περίοδο ειρήνης. Εξέφρασε την εκτίμηση και την υπερηφάνεια της Πολιτείας προς το προσωπικό της Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του, καλώντας τα στελέχη να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και αποφασιστικότητα την αποστολή τους.

Ο εορτασμός πραγματοποιήθηκε ανήμερα της εορτής του προστάτη της Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς, Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ο κ. Πάλμας ευχήθηκε χρόνια πολλά στο προσωπικό της Αεροπορίας και σε όλους τους εορτάζοντες, εκφράζοντας την ευχή ο Αρχάγγελος Μιχαήλ να τους καθοδηγεί και να τους προστατεύει.