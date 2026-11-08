Δίνει διευκρινίσεις το ΥΠΑΝ: Οι αλλαγές στους διορισμούς των εκπαιδευτικών και ποιους αφορά το ειδικό μητρώο

Σύμφωνα με το ΥΠΑΝ, η ανάγκη για ρύθμιση προκύπτει από τη νομοθεσία του 2015, η οποία προβλέπει ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2027 οι διορισμοί θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τον κατάλογο διορισίμων. Το Υπουργείο εκτιμά ότι χωρίς πρόσθετες πρόνοιες σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών που σήμερα εργάζονται στα δημόσια σχολεία θα αντιμετώπιζε περιορισμούς στη δυνατότητα διορισμού του.

Δημιουργείται ειδικό μητρώο

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης είναι η δημιουργία ειδικού μητρώου για υπηρετούντες εκπαιδευτικούς.

Σε αυτό προτείνεται να ενταχθούν:

Συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί, περιλαμβανομένων όσων υπηρετούν στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, οι οποίοι εργάστηκαν με σύμβαση κατά τις σχολικές χρονιές 2025-2026 ή/και 2026-2027 και θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα μήνες υπηρεσίας μέχρι τις 31 Αυγούστου 2027.

Αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 24 μήνες προϋπηρεσίας κατά την περίοδο 2022-2027.

Το ΥΠΑΝ αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί του μητρώου θα συνεχίσουν να έχουν δυνατότητα διορισμού όπως ισχύει σήμερα, με αναλογία 50% από το ειδικό μητρώο και 50% από τον κατάλογο διορισίμων, μέχρι την εξάντληση του μητρώου.

Διατήρηση των εξετάσεων διορισίμων

Το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι διατηρείται ο θεσμός των εξετάσεων διορισίμων, με στόχο όμως τη βελτίωσή του.

Όπως αναφέρεται, οι εξετάσεις θα συνεχίσουν να έχουν παρόμοιο βαθμό δυσκολίας, αλλά με αναβαθμισμένο περιεχόμενο και μεγαλύτερη έμφαση στις παιδαγωγικές δεξιότητες και στην επαγγελματική επάρκεια των εκπαιδευτικών.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα συνεχίσει να γίνεται με μοριοδότηση, όπου:

50% θα αφορά τον βαθμό της εξέτασης,

20% την προϋπηρεσία,

10% το έτος απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών,

9% τα πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα,

και άλλα καθορισμένα κριτήρια.

Ενιαίος τρόπος μονιμοποίησης

Το ΥΠΑΝ υπογραμμίζει ότι η μονιμοποίηση όλων των εκπαιδευτικών θα γίνεται με ενιαίο τρόπο, στη βάση της σειράς κατάταξής τους στον κατάλογο διορισίμων.

Παράλληλα, απορρίπτει το αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων για μονιμοποίηση εκπαιδευτικών που θα περιλαμβάνονται στο ειδικό μητρώο χωρίς συμμετοχή σε εξέταση κατάταξης.

Όπως αναφέρει, βάσει νομικών γνωματεύσεων, δεν είναι επιτρεπτή η μονιμοποίηση εκπαιδευτικών με διαφορετική διαδικασία από εκείνη που θα ισχύει για όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους.

«Ο διάλογος συνεχίζεται»

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι η πρόταση διαμορφώθηκε μέσα από διαβουλεύσεις με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και ότι αρκετές εισηγήσεις που υποβλήθηκαν έχουν ήδη ενσωματωθεί στο νέο σχέδιο.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

η διατήρηση του ειδικού μητρώου μέχρι την εξάντλησή του,

η διατήρηση της συγκρισιμότητας με προηγούμενες εξετάσεις μέχρι το 2033,

η διατήρηση της ισχύος της βαθμολογίας των εξετάσεων για αριθμό ετών,

και πρόσθετες ρυθμίσεις που προέκυψαν κατά τη διαδικασία διαβούλευσης.

Καταληκτικά, το ΥΠΑΝ τονίζει ότι η δημόσια διαβούλευση συνεχίζεται και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στη συζήτηση του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση επιδιώκει να συνδυάσει την αναγνώριση της προϋπηρεσίας με τη διατήρηση του μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα της εξέτασης διορισίμων, με τελικό στόχο την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.