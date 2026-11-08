Την ανάγκη καλύτερου συντονισμού από την πρόληψη και τη διάγνωση του καρκίνου έως τη θεραπεία και την υποστηρικτική φροντίδα υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Σε χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, στη 2η Μπλε Διαδρομή «Περπατάμε μαζί για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη», σημείωσε επίσης ότι η έρευνα πρέπει να στηρίζει τον σχεδιασμό των υπηρεσιών.
Χαραλαμπίδης: Καλύτερος συντονισμός σε όλα τα στάδια της αντιμετώπισης του καρκίνου
Προωθείται, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, δωρεάν μέτρηση PSA ανά διετία για άνδρες 50 έως 69 ετών, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας.
Ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι η έγκυρη ενημέρωση βοηθά κάθε άνδρα να θέσει τις ερωτήσεις του στον προσωπικό του γιατρό ή στον ουρολόγο του. Ο γιατρός μπορεί να τον καθοδηγήσει ως προς το αν χρειάζεται να υποβληθεί σε έλεγχο, ενώ η Πολιτεία έχει την ευθύνη να οργανώσει την πρόσβαση σε αυτόν.
Όπως είπε, με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις προωθείται πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του προστάτη. Το πρόγραμμα προβλέπει δωρεάν μέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) κάθε δύο χρόνια για άνδρες ηλικίας 50 έως 69 ετών.
Σε περίπτωση ευρήματος που χρειάζεται διερεύνηση, οι υπηρεσίες πρέπει να συνεργάζονται κατά το στάδιο του ελέγχου και να καθοδηγούν τον ενδιαφερόμενο στο επόμενο βήμα, πρόσθεσε. Όπως σημείωσε, αυτή τη συνεργασία επιδιώκεται να ενισχύσει η δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου.
Οι οργανώσεις ασθενών, ανέφερε, μεταφέρουν όσα αντιμετωπίζουν στην πράξη οι ασθενείς και οι οικογένειές τους. Συμβάλλουν έτσι στην κατανόηση του πότε απαιτείται περισσότερη καθοδήγηση, των δυσκολιών που συναντά μια οικογένεια κατά τη θεραπεία και όσων διευκολύνουν την επιστροφή στην καθημερινότητα.
Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε στην πρώτη Μπλε Διαδρομή, μαζί με εκπροσώπους φορέων και πολίτες. «Η Πολιτεία δεν βαδίζει απλώς στο πλάι σας, αλλά είναι στο πλάι σας», ανέφερε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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