Χαραλαμπίδης: Καλύτερος συντονισμός σε όλα τα στάδια της αντιμετώπισης του καρκίνου

Ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι η έγκυρη ενημέρωση βοηθά κάθε άνδρα να θέσει τις ερωτήσεις του στον προσωπικό του γιατρό ή στον ουρολόγο του. Ο γιατρός μπορεί να τον καθοδηγήσει ως προς το αν χρειάζεται να υποβληθεί σε έλεγχο, ενώ η Πολιτεία έχει την ευθύνη να οργανώσει την πρόσβαση σε αυτόν.

Όπως είπε, με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις προωθείται πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του προστάτη. Το πρόγραμμα προβλέπει δωρεάν μέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) κάθε δύο χρόνια για άνδρες ηλικίας 50 έως 69 ετών.

Σε περίπτωση ευρήματος που χρειάζεται διερεύνηση, οι υπηρεσίες πρέπει να συνεργάζονται κατά το στάδιο του ελέγχου και να καθοδηγούν τον ενδιαφερόμενο στο επόμενο βήμα, πρόσθεσε. Όπως σημείωσε, αυτή τη συνεργασία επιδιώκεται να ενισχύσει η δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου.

Οι οργανώσεις ασθενών, ανέφερε, μεταφέρουν όσα αντιμετωπίζουν στην πράξη οι ασθενείς και οι οικογένειές τους. Συμβάλλουν έτσι στην κατανόηση του πότε απαιτείται περισσότερη καθοδήγηση, των δυσκολιών που συναντά μια οικογένεια κατά τη θεραπεία και όσων διευκολύνουν την επιστροφή στην καθημερινότητα.

Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε στην πρώτη Μπλε Διαδρομή, μαζί με εκπροσώπους φορέων και πολίτες. «Η Πολιτεία δεν βαδίζει απλώς στο πλάι σας, αλλά είναι στο πλάι σας», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ