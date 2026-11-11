Σκάνδαλο κατασκοπείας στην Nvidia: Με διαβατήριο του Χονγκ Κονγκ εισήλθε στην Ταϊβάν η Κινέζα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Jensen Huang έχει παραδεχτεί ότι διατηρούσε σχέση με την Alice Huang, πρώην στέλεχος της Megaspeed, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι εκείνη εργαζόταν για τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, κατηγορίες τις οποίες έχει απορρίψει το Πεκίνο.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ξεκίνησε έρευνα για τον Jensen Huang, διευθύνοντα σύμβουλο και συνιδρυτή της εταιρείας. Ο ίδιος δεν έχει συγγενική σχέση με την Alice Huang.

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κυβέρνησής μας είναι πλήρως ενήμερες για τα σχετικά αρχεία και τις πληροφορίες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης, Lin Horng-en, επιβεβαιώνοντας ότι η Alice Huang χρησιμοποίησε διαβατήριο του Χονγκ Κονγκ για να εισέλθει στην Ταϊβάν.

«Ήμασταν ενήμεροι για όλα τα σχετικά αρχεία εισόδου και εξόδου της», πρόσθεσε.

Οι κάτοχοι διαβατηρίων του Χονγκ Κονγκ θεωρείται ότι μπορούν να εισέλθουν ευκολότερα στην Ταϊβάν σε σύγκριση με τους κατόχους διαβατηρίων της ηπειρωτικής Κίνας, οι οποίοι πρέπει να αιτηθούν ειδική άδεια για να ταξιδέψουν.

Οι πρόσθετοι περιορισμοί συνδέονται εν μέρει με τις περίπλοκες σχέσεις Κίνας και Ταϊβάν. Το Πεκίνο διεκδικεί το νησί και επιδιώκει να το θέσει υπό τον έλεγχό του.

Η υπουργός Εσωτερικών της Ταϊβάν, Liu Shyh-fang, δήλωσε ότι η Alice Huang «όντως εισήλθε στη χώρα, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο εξωτερικό».

«Αν γνωρίζαμε ότι ήταν κατάσκοπος, σίγουρα δεν θα της είχαμε επιτρέψει να εισέλθει στην Ταϊβάν», είπε η Liu μιλώντας σε βουλευτές στο κοινοβούλιο.

Η υπουργός ανέφερε ότι θα επανεξεταστούν οι διαδικασίες, μεταξύ άλλων ο προκαταρκτικός έλεγχος, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια της παραμονής και οι συνεντεύξεις, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται μετά την επίσκεψη.

«Απ' όσο γνωρίζουμε, η άδεια της εν λόγω κυρίας Huang έχει ανακληθεί, πράγμα που σημαίνει ότι είναι αδύνατο να εισέλθει ξανά στην Ταϊβάν», σημείωσε.

Οι αρχές της Ταϊβάν δεν αποκάλυψαν τις ημερομηνίες ή τον αριθμό των επισκέψεων της Alice Huang στο νησί. Την Τρίτη, η Liu είχε δηλώσει ότι οι «μονάδες εθνικής ασφαλείας» της Ταϊβάν διεξάγουν εντατική έρευνα για την υπόθεση.

Η Alice Huang, γνωστή και ως Huang Le, εντοπίστηκε σε δείπνο που παρέθεσε ο Jensen Huang τον Μάιο του 2025 σε κινεζικό εστιατόριο στην Ταϊπέι, κατά τη διάρκεια της Computex, της σημαντικότερης έκθεσης τεχνολογίας στο νησί.

Δημοσιογράφοι βρίσκονταν έξω από το εστιατόριο και κατέγραφαν όσα συνέβαιναν μέσα από τα γυάλινα παράθυρα και τις πόρτες. Ο Jensen Huang και μια γυναίκα που ταυτοποιήθηκε ως Alice Huang, η οποία φορούσε ροζ φόρεμα, συνομιλούσαν με άλλους παρευρισκόμενους.

Σε κάποιο σημείο, ο Jensen Huang φαίνεται να αγκαλιάζει την Alice Huang, ενώ εκείνη τον φιλά στο δεξί μάγουλο, σύμφωνα με ζωντανές μεταδόσεις των μέσων ενημέρωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ