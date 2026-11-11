Συνάντηση Χριστοδουλίδη – φον ντερ Λάιεν στην Αττάλεια – Η παρουσία της κυπριακής σημαίας και η αναφορά στην αποχώρηση Ερντογάν (φώτο)

Σύντομη συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο περιθώριο της COP31 στην Αττάλεια. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, και ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου για το Κυπριακό στην Ασία και στην Αφρική, Νίκος Τορναρίτης. Η ατζέντα της συνάντησης περιλάμβανε το Κυπριακό, τις ευρωτουρκικές σχέσεις, καθώς και την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη ζώνη Σένγκεν.

Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στην κίνηση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να αποχωρήσει από το σημείο υποδοχής των ηγετών λίγο πριν από την άφιξή του στην COP31, με αποτέλεσμα να γίνει δεκτός μόνο από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ιδιαίτερη διπλωματική σημασία έχει και η παρουσία της σημαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στον χώρο της συνάντησης. Καθώς η COP31 αποτελεί διοργάνωση των Ηνωμένων Εθνών, η ευθύνη για τη διαμόρφωση και την επίσημη σήμανση των χώρων ανήκει στον Οργανισμό. Ως εκ τούτου, η κυπριακή σημαία ήταν κανονικά τοποθετημένη στον χώρο, στο πλαίσιο της θεσμικής εκπροσώπησης των συμμετεχόντων κρατών.

Η λεπτομέρεια αυτή αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον υπό το φως των διπλωματικών παραμέτρων που συνοδεύουν την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Τουρκία, αλλά και της στάσης της Άγκυρας στο Κυπριακό. Η παρουσία της σημαίας στον χώρο της συνάντησης υπογραμμίζει τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Διάσκεψη ως κράτους-μέλους του ΟΗΕ, χωρίς να προκύπτει ότι συνδέεται με κάποια ειδική διευθέτηση από τουρκικής πλευράς.

Η ατζέντα της Αττάλειας και οι επαφές με την ευρωπαϊκή ηγεσία

Στο επίσημο πρόγραμμα της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου, περιλαμβάνεται η παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ενώπιον των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη Σύνοδο Ηγετών της COP31.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να αναδείξει την κοινή ευρωπαϊκή θέση για την ενίσχυση της παγκόσμιας κλιματικής φιλοδοξίας, την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και την επιτάχυνση της υλοποίησης των διεθνών δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει στην περιφερειακή πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την κλιματική αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, καθώς και στις επτά δράσεις που προωθήθηκαν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής στις διεθνείς κλιματικές διαπραγματεύσεις.

Από την Αττάλεια στο Δουβλίνο

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στην Αττάλεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναχωρήσει το απόγευμα για το Δουβλίνο, όπου την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ήπειρος σε ζητήματα ασφάλειας, σταθερότητας και συνεργασίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει ειδικότερα στη θεματική συζήτηση για την ασφάλεια και την υπεράσπιση μιας δημοκρατικής Ευρώπης.

Την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος θα λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με βασικά θέματα στην ημερήσια διάταξη την Τεχνητή Νοημοσύνη, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική αυτονομία.