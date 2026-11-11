ΗΠΑ: Διάλεξαν τον επικεφαλής της ομάδας τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι Ρεπουμπλικάνοι

Ο βουλευτής του Οχάιο επικράτησε του απερχόμενου επικεφαλής της πλειοψηφίας, Στιβ Σκαλίζ από τη Λουιζιάνα, με 106 ψήφους έναντι 73, σε κλειστή εσωκομματική ψηφοφορία. Θα ηγηθεί των Ρεπουμπλικανών από τη θέση της μειοψηφίας στη νέα Βουλή, απέναντι στη δημοκρατική πλειοψηφία και τον Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία του σώματος.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η εκλογή του αντανακλά το αίτημα για ανανέωση, το οποίο ενισχύθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά την εκλογική ήττα. Με τον πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, να αποχωρεί από την ηγεσία στο τέλος της τρέχουσας θητείας, η πίεση στράφηκε στον Σκαλίζ και στον υπεύθυνο κομματικής πειθαρχίας, Τομ Έμερ.

Ο Σκαλίζ είχε επικαλεστεί την πολυετή εμπειρία του στα ανώτερα κλιμάκια της κομματικής ηγεσίας. Ο Τζόρνταν, παρά την εικοσαετή κοινοβουλευτική παρουσία του, παρουσιάστηκε ως νέο πρόσωπο στην ηγεσία και ως μαχητικός αντίπαλος των Δημοκρατικών.

Στην επικράτησή του φαίνεται ότι συνέβαλαν οι συμμαχίες που οικοδόμησε στηρίζοντας Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους κατά την προεκλογική περίοδο, καθώς και η επιρροή των νεοεκλεγέντων βουλευτών.

Ο Τζόρνταν, συνιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της υπερσυντηρητικής Ομάδας Ελευθερίας της Βουλής, έγινε γνωστός για τις συγκρούσεις του με την ίδια την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ακολούθησε πορεία στενότερης συνεργασίας με το κομματικό κατεστημένο και ανέλαβε την προεδρία της ισχυρής Επιτροπής Δικαιοσύνης.

Στην εσωκομματική αναμέτρηση είχε τη στήριξη του πρώην προέδρου της Βουλής, Κέβιν Μακάρθι, ο οποίος βρίσκεται σε μακροχρόνια αντιπαράθεση με τον Σκαλίζ.

Η ψηφοφορία επανέφερε στο προσκήνιο τη σύγκρουση των δύο υποψηφίων για την προεδρία της Βουλής το 2023. Τότε, ο Σκαλίζ είχε κερδίσει αρχικά το ρεπουμπλικανικό χρίσμα, αλλά αποσύρθηκε λόγω ανεπαρκούς στήριξης στην ολομέλεια. Ο Τζόρνταν, που τον διαδέχθηκε ως υποψήφιος, δεν κατάφερε επίσης να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες ψήφους, ανοίγοντας τελικά τον δρόμο για την εκλογή του Μάικ Τζόνσον.

Επανεξελέγη ο Τζον Θουν στην ηγεσία των Ρεπουμπλικανών της Γερουσίας

Ο Τζον Θουν επανεξελέγη την Τρίτη επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, έπειτα από πολύωρη εσωκομματική αντιπαράθεση για τις ευθύνες της βαριάς εκλογικής ήττας και τις νομοθετικές προτεραιότητες πριν από την ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με το The Hill, ο γερουσιαστής της Νότιας Ντακότα επανεξελέγη χωρίς να υπάρξει αντίπαλος υποψήφιος, παρά τις πιέσεις ομάδας γερουσιαστών να αναβληθεί η διαδικασία. Θα συνεχίσει να ηγείται της κοινοβουλευτικής ομάδας, πλέον από τη θέση της μειοψηφίας στο νέο Κογκρέσο.

Στο επίκεντρο της αντίδρασης βρέθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Ρον Τζόνσον, ο οποίος αποχώρησε όταν οι συνάδελφοί του αποφάσισαν να προχωρήσουν στην εκλογή. Μαζί με τους Ρικ Σκοτ και Μάικ Λι, ζήτησε από τον Θουν συγκεκριμένο σχέδιο για τις τελευταίες εβδομάδες της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας.

Οι συντηρητικοί πίεσαν για την προώθηση πακέτου χρηματοδότησης του Υπουργείου Άμυνας μέσω της ειδικής διαδικασίας δημοσιονομικής συμφιλίωσης. Ζήτησαν να χρησιμοποιηθεί το ίδιο νομοθετικό όχημα για την έγκριση του SAVE America Act, το οποίο προβλέπει αποδεικτικό αμερικανικής ιθαγένειας κατά την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους και έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία κατά την ψηφοφορία. Εισηγήθηκαν επίσης να ακυρωθεί η διακοπή εργασιών για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Ο Θουν έθεσε διαφορετικές προτεραιότητες: την επικύρωση 23 εκκρεμών δικαστικών υποψηφιοτήτων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, περισσότερων από 100 υποψηφιοτήτων για θέσεις στην εκτελεστική εξουσία και τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ενόψει της προθεσμίας της 11ης Δεκεμβρίου για να αποτραπεί νέα αναστολή της λειτουργίας της.

Η αντιπαράθεση ανέδειξε και τις διαφορετικές ερμηνείες για την εκλογική συντριβή. Ο γερουσιαστής Τζος Χόλεϊ επέκρινε την ηγεσία του κόμματος στο Κογκρέσο για την απουσία παρεμβάσεων στο κόστος ζωής. «Τι κάναμε για να μειωθεί η τιμή της βενζίνης; Τίποτα. Τι κάναμε για να μειωθεί το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης; Τίποτα», δήλωσε, ζητώντας αλλαγή πορείας μετά την απώλεια, όπως είπε, τουλάχιστον επτά εδρών στη Γερουσία.

Υπέρ της αναβολής της εσωκομματικής εκλογής τάχθηκε και ο γερουσιαστής της Πενσιλβάνια, Ντέιβιντ Μακόρμικ. «Χρειαζόμαστε συζήτηση για το τι πήγε στραβά, πώς θα το διορθώσουμε, τι πρεσβεύουμε και πώς η ατζέντα μας πρέπει να επικεντρωθεί στις ανησυχίες του αμερικανικού λαού», ανέφερε.

Άλλοι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές απέδωσαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την ήττα κυρίως στη χαμηλή δημοτικότητα του Τραμπ, στη δυσαρέσκεια για τις τιμές καυσίμων και τροφίμων, στην αντίθεση στον πόλεμο με το Ιράν και σε υποθέσεις διαφθοράς.

Ο Τζον Κόρνιν συνέδεσε τη νίκη του Δημοκρατικού Τζέιμς Ταλαρίκο επί του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον στο Τέξας με τη δυσαρέσκεια για τη διαφθορά τόσο σε πολιτειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Παρά τις επικρίσεις, η μεγάλη πλειονότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας στήριξε τον Θουν. Οι υποστηρικτές του αναγνώρισαν την προσπάθειά του να διατηρήσει την ενότητα σε δυσμενείς πολιτικές συνθήκες, καθώς και τη συγκέντρωση περισσότερων από 800 εκατομμυρίων δολαρίων για την εκλογική μάχη.

Πηγή: ΚΥΠΕ