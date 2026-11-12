Σαουδική Αραβία: Αναχαίτιση πυραύλων και drones που στόχευαν το βασίλειο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι κρουζ με κατεύθυνση προς το Ριάντ, δύο drones που στόχευαν τη Μέκκα και περιοχή στον νότο, καθώς και δύο πύραυλοι με πορεία προς το δυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρία, δήλωσε ότι οι δυνάμεις τους έπληξαν με drone πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Γιανμπού, στρατηγικής σημασίας λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα. Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι στόχευσαν τη Μέκκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ, και υποστήριξε ότι οι επιθέσεις τους στρέφονται αποκλειστικά εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών βάσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ