Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης στη σύγκρουσή της με τους Χούθι, ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πυραύλους και drones των φιλοϊρανών ανταρτών που κατευθύνονταν προς το Ριάντ, τη Μέκκα και άλλες περιοχές του βασιλείου.
Σαουδική Αραβία: Αναχαίτιση πυραύλων και drones που στόχευαν το βασίλειο
Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρεις πυραύλους κρουζ και άλλα βλήματα και drones. Οι Χούθι δήλωσαν ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Γιανμπού και διέψευσαν ότι στόχευσαν τη Μέκκα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι κρουζ με κατεύθυνση προς το Ριάντ, δύο drones που στόχευαν τη Μέκκα και περιοχή στον νότο, καθώς και δύο πύραυλοι με πορεία προς το δυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.
Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρία, δήλωσε ότι οι δυνάμεις τους έπληξαν με drone πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Γιανμπού, στρατηγικής σημασίας λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα. Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι στόχευσαν τη Μέκκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ, και υποστήριξε ότι οι επιθέσεις τους στρέφονται αποκλειστικά εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών βάσεων.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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