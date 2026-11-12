«Δείξτε σεβασμό»: Ντροπιαστική στιγμή - Επίπληξη στον Χέγκσεθ μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη [βίντεο]

Μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή έζησε ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, όταν στρατιώτης που φρουρούσε το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον αναγκάστηκε να παρέμβει, ζητώντας από τον ίδιο και τους συνεργάτες του να επιδείξουν τον απαιτούμενο σεβασμό στον ιερό χώρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την Ημέρα των Βετεράνων στις ΗΠΑ, και καταγράφηκε από τηλεοπτικές κάμερες. Το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας αντιδράσεις για τη συμπεριφορά της συνοδείας του επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου.

Σύμφωνα με το Associated Press και το CNN, ο Χέγκσεθ βρισκόταν μπροστά από το μνημείο μαζί με τη σύζυγό του, Τζένιφερ, και στενούς συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων ο προσωπάρχης του, Ρίκι Μπούρια, ο αναπληρωτής προσωπάρχης Πάτρικ Γουίβερ και η σύμβουλος Τάμι Ραντάμπο.

A Tomb Guard from the U.S. Army’s 3rd Infantry Regiment, “The Old Guard” was forced to verbally reprimand Secretary of Defense Pete Hegseth and a group of his senior advisers Wednesday after some in the group laughed and loudly talked in front of the Tomb of the Unknown Soldier at Arlington. Video of the incident, posted by CNN, shows Hegseth standing and taking photos in front of the tomb with his wife, Jennifer, chief of staff Ricky Buria, deputy chief of staff Patrick Weaver as well as senior adviser and deputy assistant Tami Radabaugh, following a ceremony at Arlington National Cemetery for Veterans Day. — OSINTdefender (@sentdefender) November 11, 2026

Η ομάδα φωτογραφιζόταν στα σκαλιά μπροστά από το μνημείο, όταν ακούστηκαν γέλια και συνομιλίες από μέλη της συνοδείας. Η αντίδραση του στρατιώτη ήταν άμεση.

«Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να διατηρούν ανά πάσα στιγμή ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού», φώναξε ο φρουρός, διακόπτοντας για λίγο την περιπολία του και στρέφοντας το βλέμμα του προς την ομάδα.

Στο βίντεο διακρίνεται ο Χέγκσεθ να γυρίζει προς το μέρος του στρατιώτη, ενώ συνεχίζει να απομακρύνεται μαζί με τους συνεργάτες του.

Το Πεντάγωνο δικαίωσε τον φρουρό

Το περιστατικό προκάλεσε αίσθηση, καθώς ο Χέγκσεθ είναι ο πολιτικός προϊστάμενος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ το μνημείο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους χώρους στρατιωτικής μνήμης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, αναγνώρισε ότι ο στρατιώτης ενήργησε σωστά.

Όπως ανέφερε, ο υπουργός και ολόκληρο το υπουργείο τιμούσαν πάντοτε και θα συνεχίσουν να τιμούν τις θυσίες των ανδρών και των γυναικών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της τελετής ο στρατιώτης υπενθύμισε με ορθό και σεβαστό τρόπο σε όλους την ανάγκη τήρησης της πρέπουσας συμπεριφοράς.

Η υπόθεση προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις. Ο πρώην Ρεπουμπλικανός βουλευτής Άνταμ Κίνζινγκερ επέκρινε έντονα τη συμπεριφορά του Χέγκσεθ, υποστηρίζοντας ότι είναι απαράδεκτη για οποιονδήποτε επισκέπτη του μνημείου, πόσο μάλλον για τον υπουργό Άμυνας. Παράλληλα, εξήρε τον στρατιώτη που επέβαλε τους κανόνες ανεξαρτήτως της ιδιότητας των επισκεπτών.

Ένα μνημείο με αυστηρούς κανόνες

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη τιμά τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους σε πολέμους χωρίς να αναγνωριστεί η ταυτότητά τους. Από το 1948 φρουρείται αδιάκοπα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, από στρατιώτες του 3ου Συντάγματος Πεζικού του αμερικανικού στρατού, γνωστού ως «The Old Guard». Οι επισκέπτες καλούνται να τηρούν απόλυτο σεβασμό, αποφεύγοντας δυνατές συνομιλίες και οποιαδήποτε συμπεριφορά μπορεί να διαταράξει την επισημότητα του χώρου. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά την τελετή κατάθεσης στεφάνου, στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.