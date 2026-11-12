Πολωνία: Νέες αντιδράσεις μετά την προειδοποίηση Κατσίνσκι ότι «θα χυθεί αίμα»

Η προειδοποίηση διατυπώθηκε την Τρίτη, σε εκδήλωση την παραμονή της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Πολωνίας, που τιμάται στις 11 Νοεμβρίου. Ο Κατσίνσκι δήλωσε ότι αναμένει επιστροφή του PiS στην εξουσία στις εκλογές, οι οποίες κανονικά θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2027, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να «χυθεί αίμα» αν η κυβέρνηση δεν αποδεχθεί το αποτέλεσμα.

Όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη από το τηλεοπτικό δίκτυο TVN24 τι εννοούσε, ο Κατσίνσκι κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει αναστολές, καθώς, όπως είπε, υπηρετεί «ξένα συμφέροντα». Υποστήριξε ότι «η άλλη πλευρά είναι αληθινά ικανή για τα πάντα» και επέμεινε πως η κυβέρνηση Τουσκ είναι «τόσο αδίστακτη και βάρβαρη» που θα μπορούσε να «χύσει πολωνικό αίμα».

Ο πρωθυπουργός καταδίκασε τις δηλώσεις την Τετάρτη, σε επίσημη ομιλία για την Ημέρα Ανεξαρτησίας στην πόλη Στέτσιν. «Έχουμε την ευθύνη να εγγυηθούμε ότι δεν θα χυθεί ποτέ πολωνικό αίμα» για πολιτικούς λόγους, δήλωσε.

Την προειδοποίηση επέκρινε και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Βλοτζιμίρς Σάσαστα. «Ειδικά έπειτα από αυτό που έγινε στην Κρακοβία, οι πολιτικοί πρέπει να δείχνουν υπευθυνότητα, να δαγκώνουν τη γλώσσα τους και να σκέφτονται πριν μιλήσουν», ανέφερε.

Το Σάββατο, νεαρός άνοιξε πυρ με τουφέκι εφόδου σε αγορά στην Κρακοβία, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 15. Οι αρχές ανακοίνωσαν στη συνέχεια ότι οι γονείς και η αδελφή του δράστη βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους. Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη κατά την επίθεση.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο. Οι πολωνικές αρχές είχαν αρχικά αναφέρει, επικαλούμενες πρώτα ευρήματα της έρευνας, ότι ο νεαρός ενδέχεται να είχε «πολύ ριζοσπαστικές», ακροδεξιές απόψεις. Αργότερα άφησαν να εννοηθεί ότι πιθανόν είχε εμπνευστεί από τον Άντερς Μπέρινγκ Μπράιβικ, τον ακροδεξιό δράστη της διπλής σφαγής στο Όσλο και στο νησί Ούτεγια της Νορβηγίας το 2011. Εκπρόσωπος της εισαγγελίας φάνηκε στη συνέχεια να απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως ο δράστης «εμπνεόταν από τη μια ή την άλλη ιδεολογία».

Ο Κατσίνσκι χαρακτήρισε «ξεδιάντροπο ψέμα» την αρχική υπόθεση των αρχών. Το δεξιό λαϊκιστικό PiS έχασε την εξουσία το 2023, αφού είχε κυβερνήσει από το 2015.

Το μακελειό στην Κρακοβία ενέτεινε περαιτέρω την πολιτική ένταση σε μια ήδη βαθιά πολωμένη χώρα. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τουσκ βρίσκεται σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον δεξιό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι για τον διορισμό μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του κράτους δικαίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ