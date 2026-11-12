Σι Τζινπίνγκ: Η επανένωση της Ταϊβάν με την Κίνα θα πραγματοποιηθεί – Η ιστορία δεν σταματά

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν –η οποία διαθέτει δημοκρατικό πολίτευμα– ως τμήμα της επικράτειάς της, παρά την έντονη απόρριψη αυτού του ισχυρισμού από την Ταϊπέι. Το Πεκίνο έχει προτείνει επανειλημμένα το μοντέλο αυτονομίας «μία χώρα, δύο συστήματα», μια πρόταση που ωστόσο δεν υποστηρίζεται από κανένα σημαντικό πολιτικό κόμμα της Ταϊβάν.

Η επίλυση του ζητήματος της Ταϊβάν αποτελεί «αταλάντευτη ιστορική αποστολή» του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, ανέφερε ο Σι σε ομιλία του στο Μέγαρο του Λαού, στο Πεκίνο.

«Το ρεύμα της Ιστορίας δεν μπορεί να ανακοπεί», πρόσθεσε ο Σι. «Η πλήρης επανένωση της μητέρας πατρίδας πρέπει να πραγματοποιηθεί, και σίγουρα θα πραγματοποιηθεί».

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απέρριψε τις δηλώσεις αυτές, χαρακτηρίζοντάς τες ως μη κομίζουσες κάτι καινούργιο.

«Οσον αφορά τη διατύπωση για την επανένωση με την Ταϊβάν, δεν διαφέρει και πολύ από το παρελθόν», δήλωσε ο Λιάνγκ Γουέν-τσιε, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Υποθέσεων Ηπειρωτικής Κίνας της Ταϊβάν.

Οι δηλώσεις του Σι έγιναν στο πλαίσιο ομιλίας του για την 160ή επέτειο από τη γέννηση του επαναστάτη ήρωα Σουν Γιατ-σεν, ο οποίος ηγήθηκε της εξέγερσης του 1911. Η εξέγερση εκείνη έθεσε τέλος σε αιώνες αυτοκρατορικής διακυβέρνησης και οδήγησε στην ίδρυση της Δημοκρατίας της Κίνας.

Πηγή: abcnews.al, Reuters, ert