Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν από ρωσική νυχτερινή επίθεση στην Ουκρανία, η οποία προκάλεσε ζημιές σε οκτώ περιφέρειες και έπληξε κυρίως ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός Πρωθυπουργός, Σέρχιι Κορέτσκι.
Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση σε οκτώ ουκρανικές περιφέρειες
Φωτογραφία αρχείου
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν από νυχτερινά ρωσικά πλήγματα, τα οποία προκάλεσαν ζημιές σε οκτώ περιφέρειες και διακοπές ρεύματος σε εννέα.
Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο κ. Κορέτσκι ανέφερε ότι drone έπληξε το πρωί πολυκατοικία εννέα ορόφων στο Κίεβο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν και τρεις διασώθηκαν.
Ρωσικά πλήγματα έπληξαν επίσης μονάδα παραγωγής ενέργειας στη Ζαπορίζια και υποσταθμούς υψηλής τάσης στις περιφέρειες της Οδησσού και του Ρίβνε, σύμφωνα με τον κ. Κορέτσκι.
Νωρίτερα, ο Υφυπουργός Ενέργειας Άρτεμ Νεκράσοφ δήλωσε ότι τα νυχτερινά ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε εννέα ουκρανικές περιφέρειες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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