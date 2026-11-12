Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση σε οκτώ ουκρανικές περιφέρειες

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο κ. Κορέτσκι ανέφερε ότι drone έπληξε το πρωί πολυκατοικία εννέα ορόφων στο Κίεβο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν και τρεις διασώθηκαν.

Ρωσικά πλήγματα έπληξαν επίσης μονάδα παραγωγής ενέργειας στη Ζαπορίζια και υποσταθμούς υψηλής τάσης στις περιφέρειες της Οδησσού και του Ρίβνε, σύμφωνα με τον κ. Κορέτσκι.

Νωρίτερα, ο Υφυπουργός Ενέργειας Άρτεμ Νεκράσοφ δήλωσε ότι τα νυχτερινά ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε εννέα ουκρανικές περιφέρειες.

Πηγή: ΚΥΠΕ