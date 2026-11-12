Ουγγαρία: Αλλαγές στους κανόνες για τις αμβλώσεις και πρόσβαση στην επείγουσα αντισύλληψη

Τα μέτρα περιλαμβάνουν ακόμη την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων κακοποίησης και την επικύρωση διεθνούς σύμβασης για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Οι αλλαγές σηματοδοτούν απομάκρυνση από τις πολιτικές του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

«Προτείνουμε μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τον περιορισμό κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών, με στόχο την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Μαγιάρ σε βίντεο που ανάρτησε στο Facebook.

Ο Μαγιάρ έβαλε τέλος στην 16ετή διακυβέρνηση του Όρμπαν, μετά τη νίκη του στις εκλογές του Απριλίου. Χαρακτήρισε την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης «χρέος του ουγγρικού κράτους που έπρεπε να έχει εκπληρωθεί εδώ και καιρό».

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία υιοθετήθηκε το 2014, αποσκοπεί στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπει την ποινικοποίηση του βιασμού με βάση την απουσία συναίνεσης.

Ο Μαγιάρ ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα τροποποιήσει τον Ποινικό Κώδικα, ενισχύοντας την προστασία των γυναικών, μεταξύ άλλων με αυστηρότερες ρυθμίσεις για τα περιοριστικά μέτρα και τις απαγορεύσεις προσέγγισης.

Η παράνομη χρήση προσωπικών και ερωτικών εικόνων θα ποινικοποιηθεί, ενώ τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας θα τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης κατά τις ποινικές διαδικασίες.

«Καθιστούμε σαφές ότι οι σεξουαλικές πράξεις μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο με την ελεύθερη συναίνεση του άλλου προσώπου», δήλωσε.

Παράλληλα, οι γυναίκες δεν θα χρειάζονται πλέον ιατρική συνταγή για την προμήθεια επείγουσας αντισύλληψης. Η κυβέρνηση θα λάβει επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση της «φτώχειας περιόδου», δηλαδή της αδυναμίας πρόσβασης σε προϊόντα περιόδου λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Η κυβέρνηση θα τροποποιήσει ακόμη κανονισμό του 2022, που θεσπίστηκε επί διακυβέρνησης Όρμπαν. Ο κανονισμός απαιτούσε από εγκύους που επιθυμούσαν να διακόψουν την κύηση να προσκομίζουν βεβαίωση επαγγελματία υγείας ότι είχαν ενημερωθεί για ένα σαφές σημείο ζωής του εμβρύου. Η διάταξη ερμηνεύθηκε ευρέως ως υποχρέωση ακρόασης του εμβρυϊκού καρδιακού παλμού.

Η ρύθμιση είχε προκαλέσει αντιδράσεις και διαμαρτυρίες από γιατρούς και οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, που είχαν χαρακτηρίσει τη διαδικασία «σκληρή» και «ταπεινωτική».

Ο Μαγιάρ δήλωσε ότι το μέτρο δεν συνέβαλε στη μείωση του αριθμού των αμβλώσεων, ενώ εγείρει «σοβαρά βιοηθικά ζητήματα» και προκαλεί πρόσθετο τραύμα σε γυναίκες που βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες συνθήκες.

Πηγή: ΚΥΠΕ