Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι κατέστρεψαν αμερικανικό ραντάρ στο Μπαχρέιν

Δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση για πλήγμα στο μικρό αρχιπέλαγος του Κόλπου ούτε από τις ΗΠΑ ούτε από το Μπαχρέιν. Στρατιωτικές βάσεις και εξοπλισμός του εμιράτου είχαν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο τους τελευταίους μήνες, καθώς συνεχιζόταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Πριν από μερικές ώρες, μαχητές της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης στοχοποίησαν και κατέστρεψαν ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης των Αμερικανών που μας επιτέθηκαν στη νήσο του Μπαχρέιν, σε ανταπόδοση για την αεροπορική επίθεση του εχθρού εναντίον πύργου τηλεπικοινωνιών στη Σιρίκ», στο νότιο Ιράν, όπου βρίσκεται λιμάνι, αναφέρει το ανακοινωθέν.

Η ενέργεια αποτελεί, σύμφωνα με το κείμενο, «σοβαρή προειδοποίηση στον εχθρό που μας επιτέθηκε ώστε να βάλει τέλος στις αεροπορικές προκλήσεις του και στο λαθρεμπόριο πετρελαίου στο στενό του Ορμούζ».

Τον Οκτώβριο, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι είχε βοηθήσει κράτη του Κόλπου να εξαγάγουν 1,5 δισ. βαρέλια πετρελαίου από το καλοκαίρι, μέσω του στενού του Ορμούζ. Πριν από την έναρξη του πολέμου, από τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που διατίθενται παγκοσμίως.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι πλέον ελέγχει το πέρασμα. Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τον ιρανικό ισχυρισμό και, ως αντίποινα, επιβάλλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, ενώ πολεμικά πλοία τους συνοδεύουν δεξαμενόπλοια κατά μήκος της ναυτιλιακής οδού.

Πηγή: ΚΥΠΕ