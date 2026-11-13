Πολιτικός «σεισμός» στην Παραγουάη: Στη φυλακή ο πρώην πρόεδρος, έφοδος στη προεδρική κατοικία, άφαντο το 70% των χρημάτων της τράπεζας Ueno

Προηγήθηκαν έφοδοι σε άλλες ιδιοκτησίες του πρώην αρχηγού του κράτους, 47 ετών, που είναι πλέον αντιμέτωπος με την κατηγορία ότι άσκησε αθέμιτη επιρροή έναντι ανταλλάγματος για να ευνοήσει την τράπεζα, αρχικά αποκλειστικά ψηφιακή, που ιδρύθηκε μόλις πριν από τρία χρόνια.

Η έφοδος εγγράφεται «στο πλαίσιο των μέτρων της έρευνας της εισαγγελίας σε βάρος του πρώην προέδρου, που υπάρχουν υποψίες ότι (διέπραξε τα αδικήματα) της κατάχρησης εμπιστοσύνης» και της άσκησης του αξιώματός του «προς ίδιον όφελος», εξήγησε σε ανακοίνωσή της.

Συνελήφθη χθες ο τμηματάρχης ιδιωτικών τραπεζών της κεντρικής τράπεζας της Παραγουάης (BCP), Χόλχερ Ινσφράν, κατά τη διάρκεια εφόδου στο σπίτι του στην πρωτεύουσα. Ο εισαγγελέας Κριστιάν Μπενίτες είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι υπάρχουν «στοιχεία» που αφήνουν να εννοηθεί «αξιόποινη συμπεριφορά» του στελέχους του φορέα που είναι αρμόδιος για την επίβλεψη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Η παραγουανή δικαιοσύνη διενεργεί δύο παράλληλες έρευνες. Η μία αφορά τα ηγετικά στελέχη της Ueno, δέκα από τα οποία έχουν προφυλακιστεί. Η άλλη αφορά τον καθαιρεθέντα πρόεδρο Πένια και τον πρώην πρόεδρο της BCP, Κάρλος Καρβάγιο, ο οποίος επίσης τελεί υπό κράτηση.

Η εισαγγελία είχε κάνει έφοδο σε κατοικία του Πένια στην Ασουνσιόν τη Δευτέρα και κατέσχεσε έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και άλλες συσκευές. Έφοδος έγινε και σε θερινή κατοικία του, όπου βρέθηκε χρηματοκιβώτιο. Ο ίδιος ο Πένια είπε στους ερευνητές πώς να το ανοίξουν. Ήταν άδειο.

Άφαντο πάνω από το 70% των χρημάτων

Η κεντρική τράπεζα έθεσε την Ueno υπό κηδεμονία και εκκαθάριση στις 3 Νοεμβρίου, λόγω σοβαρών προβλημάτων φερεγγυότητας. Η απόφαση, μέσα στη νύχτα, πάγωσε τις καταθέσεις, τις κάρτες και άλλους πόρους των εκατομμυρίων πελατών της, πυροδοτώντας διαδηλώσεις και τεράστιο σοκ.

Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, από τους 1,8 εκατ. καταθέτες που πλήττονται, οι 1,5 εκατ. έχουν ανακτήσει το σύνολο των χρημάτων τους. Ωστόσο, πέρα από τις μικρές καταθέσεις, πάνω από το 70% των χρημάτων που ήταν τοποθετημένα στην τράπεζα παραμένει άφαντο.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται πάνω από 800 εκατ. δολάρια που ανήκουν στο παραγουανό δημόσιο, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους σε συνταξιοδοτικά ταμεία. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πρόνοιας, που διαχειρίζεται τις συντάξεις σχεδόν 1,5 εκατ. Παραγουανών, είχε τοποθετήσεις 516 εκατ. δολαρίων στην Ueno.

«Είμαι αγανακτισμένη για αυτό που έγινε, νιώθω οργή, ματαίωση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Βαλεντίνα Μπενίτες, 24χρονη κτηνίατρος, που συμμετείχε σε διαδήλωση δεκάδων χιλιάδων νέων σε πλατεία στο κέντρο της Ασουνσιόν. Κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «η κλοπή είναι έγκλημα μόνο όταν τη διαπράττουν φτωχοί», επέκρινε και τον νέο πρόεδρο Πέδρο Αγιάνα: «μια από τα ίδια».

Ο Πένια παραμένει προφυλακισμένος μετά την καθαίρεσή του στις 6 Νοεμβρίου με διαδικασία εξπρές. Ο Αγιάνα, πρώην αντιπρόεδρός του, θα είναι αρχηγός του κράτους ως το 2028. Η προεδρία ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση «εγγυάται πλήρη συνεργασία με τη δικαιοσύνη και τον απόλυτο σεβασμό της ανεξαρτησίας της εισαγγελίας».

Η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζούλι Κόζακ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη εξάπλωσης της κρίσης σε άλλες τράπεζες της Παραγουάης ή γειτονικών χωρών, και πρόσθεσε ότι οι αρχές έλαβαν «ταχείες αποφάσεις», ιδίως για την κάλυψη των εγγυημένων καταθέσεων.

Ο νέος πρόεδρος της BCP, Χόρχε Σράινερ, είπε ότι αισθάνεται «πιο ήρεμος» αφού μελέτησε το χαρτοφυλάκιο της Ueno, εξηγώντας ότι ο όγκος των μεταβιβάσιμων στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας «ξεπερνά το σύνολο των χρεών της στο σύστημα πρόνοιας».

ΠΗΓΗ: ERTNEWS