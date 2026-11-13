Καταπέλτης η νέα έκθεση της Ελεγκτικής για το Prince Luxury Events: «Καίει» τον ΕΟΑ - Η δικαστική υπόθεση που αποσύρθηκε

Πρόκειται για το κέντρο δεξιώσεων που είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα τον Απρίλιο του 2025, όταν δημοσιοποιήθηκε η προηγούμενη έκθεση της Ελεγκτικής. Τότε, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης είχε τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι είχε εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες νόμιμα και χωρίς παρεμβάσεις.

Στο νέο υπόμνημα, με το οποίο εξετάζεται τι ακολούθησε μετά την προηγούμενη έκθεση, η Ελεγκτική καταλήγει ότι το κράτος εξακολουθεί να αδυνατεί να επιβάλει αποτελεσματικά τον νόμο.

Το υποστατικό συνεχίζει να λειτουργεί κατά παράβαση βασικών όρων των αδειών του, ενώ οι αρμόδιες αρχές περιορίστηκαν στην αποστολή προειδοποιήσεων, χωρίς να διαπιστώνεται η επιβολή προστίμων ή η λήψη νέων δικαστικών μέτρων.

Αποσύρθηκε η δικαστική υπόθεση

Ένα από τα σημαντικότερα νέα στοιχεία αφορά την τύχη δικαστικής υπόθεσης που είχε καταχωριστεί το 2018 εναντίον του ιδιοκτήτη.

Στην προηγούμενη έκθεση είχε καταγραφεί ότι οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν χωρίς τις απαραίτητες άδειες και συνεχίστηκαν παρά το διάταγμα του Δικαστηρίου για διακοπή τους. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 2020, παρότι είχε απορριφθεί η πρώτη αίτηση πολεοδομικής άδειας.

Τότε δεν είχε ξεκαθαρίσει η τελική έκβαση των δικαστικών διαδικασιών. Στο νέο υπόμνημα, ωστόσο, αναφέρεται ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας ενημέρωσε την Ελεγκτική πως η υπόθεση για ανέγερση χωρίς άδεια και παρακοή δικαστικού διατάγματος αποσύρθηκε με οδηγίες του Επάρχου Λευκωσίας, λόγω της έκδοσης άδειας οικοδομής το 2023.

Η Ελεγκτική εκφράζει σοβαρό προβληματισμό, καθώς θεωρεί ότι τέτοιες πρακτικές αποδυναμώνουν τον νόμο, αφού η εξασφάλιση άδειας εκ των υστέρων μπορεί να επιτρέπει την αποφυγή συνεπειών για προηγούμενες παραβάσεις.

Νέες προειδοποιήσεις, αλλά χωρίς ουσιαστικά μέτρα

Τον Μάιο του 2025, ο υπουργός Εσωτερικών απέρριψε την προσφυγή του ιδιοκτήτη κατά προηγούμενης ειδοποίησης για τις παραβάσεις, επικυρώνοντας την απόφαση της Πολεοδομίας.

Ακολούθως, τον Οκτώβριο του 2025, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας απέστειλε νέα ειδοποίηση, ζητώντας να περιοριστεί η λειτουργία της αίθουσας δεξιώσεων στους εγκεκριμένους χώρους. Προειδοποίησε μάλιστα ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα προχωρούσε σε πρόστιμα ή δικαστικά μέτρα.

Ωστόσο, η Ελεγκτική διαπιστώνει ότι, πέρα από τις ειδοποιήσεις, δεν λήφθηκαν άλλα ουσιαστικά μέτρα.

Παράλληλα, επιτόπιος έλεγχος τον Απρίλιο του 2025 επιβεβαίωσε ότι εξακολουθούσαν να υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές στους εγκεκριμένους χώρους, ενώ δεν είχαν ολοκληρωθεί προβλεπόμενες εργασίες στους εξωτερικούς χώρους.

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Έξι αιτήσεις και νέα προσπάθεια αδειοδότησης

Σύμφωνα με την Ελεγκτική, από το 2018 έχουν υποβληθεί συνολικά έξι πολεοδομικές αιτήσεις για την ανάπτυξη.

Τον Νοέμβριο του 2025, ο ΕΟΑ αποφάσισε να απορρίψει δύο αιτήσεις που αφορούσαν αλλαγές στις αρχικές άδειες, επικαλούμενος τη λειτουργία της αίθουσας δεξιώσεων πέρα από τους εγκεκριμένους χώρους.

Ωστόσο, στις 21 Νοεμβρίου υποβλήθηκε νέα αίτηση, με την οποία ζητείται να επιτραπεί η χρήση του υποστατικού ως μουσικοχορευτικού κέντρου, να αδειοδοτηθεί μέρος των αυθαίρετων κατασκευών και να χρησιμοποιούνται πτυσσόμενα διαχωριστικά στους εσωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική, η συνεχής υποβολή νέων αιτήσεων έχει ως αποτέλεσμα να εξετάζονται επανειλημμένα όροι που είχε θέσει το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως η κατεδάφιση αυθαιρέτων και η χρήση μέρους του χώρου για κινηματογραφικές παραγωγές.

Παράλληλα, η διαδικασία καθυστέρησε επειδή το Τμήμα Πολεοδομίας και ο ΕΟΑ διαφωνούσαν για το ποιος ήταν αρμόδιος να εξετάσει τις αιτήσεις. Το ζήτημα επιλύθηκε τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θετική υπό προϋποθέσεις η θέση του ΕΟΑ

Παρά τις εκκρεμότητες, στην απάντησή του προς την Ελεγκτική ο ΕΟΑ αναφέρει ότι τον Μάιο του 2026 διαβίβασε στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων θετικές, υπό προϋποθέσεις, απόψεις για τη νέα αίτηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει δοθεί τελική έγκριση.

Ο Οργανισμός υποστηρίζει ότι ενήργησε σύμφωνα με τη νομοθεσία και ότι ο χώρος κινηματογραφικών δραστηριοτήτων έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για γυρίσματα. Αναγνωρίζει, πάντως, ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο παρουσιάζει αδυναμίες στην επιβολή μέτρων.

Η Ελεγκτική επιμένει ότι η εξέταση νέων αιτήσεων δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για τη μη αντιμετώπιση των παραβάσεων. Επισημαίνει επίσης ότι το υποστατικό εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς πιστοποιητικό έγκρισης, γεγονός που δεν διασφαλίζει, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, την τήρηση των όρων δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Καταλήγει ότι η ανοχή σε τέτοιες περιπτώσεις δημιουργεί άνισο ανταγωνισμό και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος.