Η Σαουδική Αραβία πιέζεις την ΕΕ να χαρακτηρίσει τoυς Χούθι «τρομοκρατική» οργάνωση

Το εγχείρημα εγγράφεται στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας του Ριάντ να κλιμακωθεί η διεθνής πίεση στο κίνημα, που διεξάγει από τον Οκτώβριο σχεδόν καθημερινές επιθέσεις εναντίον του βασιλείου, μετά την αναζωπύρωση του πολέμου στην Υεμένη τον Ιούλιο, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας.

Η ΕΕ επιβάλλει ήδη κυρώσεις στην Ανσαραλά, συμπεριλαμβανομένων εμπάργκο όπλων και παγώματος πόρων 12 στελεχών της, ιδίως του στρατιωτικού βραχίονά της. Οι Βρυξέλλες άλλωστε έχουν χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό του Ιράν, που θεωρείται υποστηρικτής-κλειδί της Ανσαραλά, «τρομοκρατική» οργάνωση.

Η ΕΕ διστάζει ωστόσο να χαρακτηρίσει την Ανσαραλά τρομοκρατική οργάνωση, μιμούμενη κυβερνήσεις χωρών της λεγόμενης Δύσης, από τις ΗΠΑ ως την Αυστραλία και τον Καναδά.

Τον Μάρτιο του 2015, η Σαουδική Αραβία, επικεφαλής στρατιωτικής συμμαχίας, επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης κι εναντίον της Ανσαραλά, που κυρίευσε την πρωτεύουσα Σανάα στα τέλη του 2014 και συνέχισε να προελαύνει προς νότο.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξηγούν ότι ο χαρακτηρισμός αυτός πιθανόν θα κατέστρεφε τους ήδη περιορισμένους διαύλους επικοινωνίας που διατηρούν με το κίνημα και την όποια ευρωπαϊκή αρωγή σε ενδεχόμενη ειρηνευτική διαδικασία στην Υεμένη, είπαν οι πηγές του Ρόιτερς.

Για να προστεθεί το κίνημα στη μαύρη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ θα απαιτείτο ομόφωνη απόφαση των 27. Ως αυτό το στάδιο, ο αριθμός των κυβερνήσεων είναι μάλλον μικρός, σημείωσε μια από τις πηγές, προσθέτοντας ότι δεν θα τις κατονομάσει διότι οι συνομιλίες για το ζήτημα δεν είναι δημόσιες και εξαιτίας της λεπτής φύσης του ζητήματος.

Η υπηρεσία επικοινωνίας της κυβέρνησης του βασιλείου δεν απάντησε όταν το πρακτορείο της ζήτησε σχόλιο. Ο εκπρόσωπος της ΕΕ για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Ανουάρ Ελ Ανούνι είπε πως οι Βρυξέλλες έχουν τακτικές επαφές με το Ριάντ για φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών εξελίξεων, ωστόσο απέφυγε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο συνομιλιών το τρέχον διάστημα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ