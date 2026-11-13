Παγκόσμιο «μπλακάουτ» στη Microsoft: Τι έριξε το Outlook και γιατί δεν αποδίδουν οι προσπάθειες αποκατάστασης

Σύμφωνα με το Reuters, η πλατφόρμα Downdetector κατέγραψε περισσότερες από 130.000 αναφορές προβλημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την κορύφωση της διακοπής. Αντίστοιχα προβλήματα εμφανίστηκαν σε χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, η Ινδία και η Ιαπωνία.

Τι προκάλεσε το πρόβλημα

Η Microsoft εντόπισε σοβαρή δυσλειτουργία στην υποδομή των διακομιστών της, η οποία οδήγησε σε αλυσιδωτά προβλήματα. Όπως εξήγησε η εταιρεία, μεγάλος αριθμός διακομιστών τέθηκε απροσδόκητα εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα η κίνηση των χρηστών να μεταφερθεί στους υπόλοιπους διαθέσιμους διακομιστές. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε υπερφόρτωση των συστημάτων και δυσκολίες σύνδεσης.

Μάλιστα, η Microsoft διευκρίνισε ότι η αυξημένη επιβάρυνση δεν προκλήθηκε από ξαφνική αύξηση του αριθμού των χρηστών, αλλά από τη μειωμένη διαθεσιμότητα των διακομιστών της. Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάζεται κατά πόσο πρόσφατες αλλαγές στη διαμόρφωση των συστημάτων συνέβαλαν στην εμφάνιση της βλάβης. Ωστόσο, η οριστική αιτία δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

Γιατί δεν αποκαθίσταται η λειτουργία

Η αποκατάσταση αποδεικνύεται δυσκολότερη από ό,τι αρχικά υπολογιζόταν.

Σύμφωνα με τις τεχνικές ενημερώσεις της Microsoft, ορισμένοι διακομιστές που επανήλθαν σε λειτουργία σταμάτησαν να ανταποκρίνονται μόλις άρχισαν να δέχονται ξανά την κίνηση των χρηστών. Η εταιρεία διαπίστωσε ότι μια βασική διαδικασία λειτουργίας των επηρεαζόμενων διακομιστών υπερφορτώνεται, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να εξυπηρετούν αιτήματα. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προχώρησε στην ανακατανομή της κίνησης, στην επανεκκίνηση συστημάτων και στον προσωρινό περιορισμό συγκεκριμένων συνδέσεων. Παράλληλα, εξετάζει την επαναφορά προηγούμενων ρυθμίσεων λογισμικού.

Οι αρχικές παρεμβάσεις, ωστόσο, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Προβλήματα ακόμη και σε κυβερνητικές υπηρεσίες

Οι επιπτώσεις της διακοπής ξεπέρασαν τα όρια της προσωπικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επηρεάζοντας κυβερνητικές υπηρεσίες, σχολεία και επιχειρήσεις.

Στην Αυστραλία καταγράφηκαν δυσλειτουργίες σε δημόσιες υπηρεσίες, δικαστήρια και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ορισμένες υγειονομικές μονάδες αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν προσωρινά έντυπες διαδικασίες λόγω προβλημάτων πρόσβασης στα ηλεκτρονικά συστήματα. Η Microsoft ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η διακοπή οφείλεται σε κακόβουλη ενέργεια ή κυβερνοεπίθεση.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον βαθμό εξάρτησης επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών από τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, καθώς μια εκτεταμένη τεχνική βλάβη μπορεί να προκαλέσει ταυτόχρονες δυσλειτουργίες σε πολλές χώρες.