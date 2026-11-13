Προχωρούν οι εργασίες για το νέο Αμφιθέατρο στην Πόλη Χρυσοχούς.

Συγκεκριμένα σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανέγερσης του νέου Αμφιθεάτρου στην Πόλη Χρυσοχούς, ενός έργου που φιλοδοξεί να ενισχύσει την πολιτιστική ζωή και να προσθέσει νέες δυνατότητες ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πόλης Χρυσοχούς Γιώργο Γεωργίου το νέο Αμφιθέατρο αναμένεται να αποτελέσει έναν σημαντικό χώρο πολιτισμού, καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης, φιλοξενώντας εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα απευθύνονται τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της περιοχής.