Σοκαριστικό βίντεο από τη Νέα Υόρκη: Η στιγμή που καταρρέει κτίριο - Μητέρα και παιδιά προσπαθούν να σωθούν

Σύμφωνα με το CBS News New York, από την κατάρρευση έχασαν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, ενώ τουλάχιστον 17 τραυματίστηκαν. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στη λεωφόρο Flatbush.

Το οπτικό υλικό προέρχεται από διαμέρισμα στο οποίο βρίσκονταν μια μητέρα και τα δύο παιδιά της την ώρα του περιστατικού. Η κάμερα καταγράφει την οικογένεια μέσα στο σπίτι, αποτυπώνοντας τις δραματικές στιγμές της κατάρρευσης.

Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου και αναπαράχθηκε από αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει το Gothamist, το υλικό παραχωρήθηκε από τον Anderson Velez, μέλη της οικογένειας του οποίου βρίσκονταν στο διαμέρισμα όταν σημειώθηκε η κατάρρευση.

Ο ίδιος απουσίαζε από το σπίτι την ώρα του περιστατικού, ενώ η σύζυγός του και οι δύο γιοι τους επέζησαν. Ωστόσο, ο εννιάχρονος γιος του χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κρανίο. Η σύζυγός του υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ το δίχρονο παιδί γλίτωσε με εκδορές.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της κατάρρευσης, καθώς σε γειτονικό χώρο εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί εάν οι εργασίες συνδέονται με το περιστατικό.

Το βίντεο προσφέρει μια εικόνα των όσων εκτυλίχθηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου, καθώς η οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα αιφνίδιο και επικίνδυνο περιστατικό.