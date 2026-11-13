Αιφνιδιαστική εμφάνιση Τυχικού στην Αρχιεπισκοπή: Στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου μετά το τελεσίγραφο

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη», ο Τυχικός εθεάθη πριν από λίγη ώρα να εισέρχεται στο κτήριο της Αρχιεπισκοπής, συνοδευόμενος από τρεις άνδρες και μία γυναίκα. Ακολούθως οδηγήθηκε στο γραφείο του Μακαριότατου, όπου φαίνεται ότι αρχίζει συζήτηση μεταξύ των δύο ιεραρχών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ακριβές περιεχόμενο της συνάντησης, ούτε κατά πόσο ο Τυχικός προσήλθε με συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση του αδιεξόδου. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τις προηγούμενες ημέρες η Αρχιεπισκοπή ανέφερε ότι οι προσπάθειές της να επικοινωνήσει με τον Τυχικό, προκειμένου να διευθετηθεί συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο, παρέμεναν χωρίς ανταπόκριση.

Το τελεσίγραφο και ο λίβελος

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος είχε δώσει στον Τυχικό προθεσμία δέκα ημερών, η οποία έληξε στις 11 Νοεμβρίου, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τη στάση του και να συμμορφωθεί με τις εκκλησιαστικές αποφάσεις.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπογραφή του λεγόμενου λιβέλου πίστεως, την οποία η Αρχιεπισκοπή θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εκκλησιαστικής σχέσης του Τυχικού με την Ιερά Σύνοδο. Από την πλευρά του, ο εν αργία Μητροπολίτης είχε εκφράσει επιφυλάξεις για τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι η αναζήτηση εκκλησιαστικής λύσης δεν μπορεί να προχωρήσει υπό την πίεση τελεσιγράφων. Η Αρχιεπισκοπή είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο σύγκλησης έκτακτης συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, εφόσον δεν υπήρχε ανταπόκριση, με πιθανό επόμενο βήμα την εξέταση της καθαίρεσής του.

Η σημερινή παρουσία του Τυχικού στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου αποτελεί την πρώτη ουσιαστική εξέλιξη μετά τη λήξη της προθεσμίας.